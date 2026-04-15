Orang yang Berbicara Sendiri dengan Suara Keras Biasanya Memiliki 8 Kekuatan Mengejutkan Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Sering kali, orang yang berbicara sendiri dengan suara keras dianggap aneh, kurang waras, atau bahkan dikucilkan secara sosial.

Padahal, jika dilihat dari sudut pandang psikologi modern, kebiasaan ini justru bisa menjadi tanda kemampuan mental yang kuat dan sehat.

Berbicara sendiri—atau dalam istilah psikologi disebut self-talk—bukanlah sesuatu yang harus dipermalukan.

Bahkan, banyak penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan ini berkaitan dengan fungsi kognitif yang lebih baik, pengendalian emosi, hingga peningkatan performa dalam berbagai aktivitas.

Menariknya, orang yang berbicara sendiri dengan suara keras sering kali memiliki kekuatan-kekuatan tersembunyi yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat 8 kekuatan mengejutkan tersebut.

1. Fokus yang Lebih Tajam