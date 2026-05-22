Bukan Soal Jam Berapa Bangunnya, Ini 7 Kebiasaan Pagi yang Terbukti Bikin Hari Lebih Produktif

ilustrasi seseorang yang bangun pagi diatas kasur. (Freepik)
Jawapos.com - Banyak orang percaya bahwa bangun jam 5 pagi adalah kunci produktivitas. Padahal, jam berapa seseorang bangun bukan penentu utamanya.
Yang jauh lebih berpengaruh adalah apa yang dilakukan di 30–60 menit pertama setelah bangun tidur. Dua orang yang bangun di jam sama bisa punya kualitas hari yang sangat berbeda tergantung kebiasaan pagi masing-masing.
Hal ini sudah dibuktikan secara ilmiah. Melansir berbagai penelitian psikologi, melaksanakan rutinitas pagi yang positif secara konsisten dapat mengurangi stres, meningkatkan energi positif sepanjang hari, dan meningkatkan produktivitas di tempat kerja.
Bukan kebetulan jika banyak tokoh sukses dunia memiliki rutinitas pagi yang terstruktur dan konsisten. Berikut kebiasaan-kebiasaan pagi yang layak mulai diterapkan hari ini.
1. Bangun di Waktu yang Sama Setiap Hari
Tubuh manusia bekerja mengikuti ritme sirkadian yang mengatur siklus tidur, hormon, suhu tubuh, hingga tingkat kewaspadaan.
Ketika ritme ini terjaga dengan konsistensi waktu bangun, energi dan konsentrasi akan lebih stabil sepanjang hari. Tidak perlu memaksakan diri bangun jam 4 pagi yang penting waktunya konsisten setiap hari termasuk akhir pekan.
2. Hindari Tombol Snooze
Menekan tombol snooze justru membuat tubuh lebih lelah. Ketika kembali tidur setelah alarm berbunyi, otak masuk ke siklus tidur baru yang tidak bisa selesai.
Akibatnya, saat bangun tubuh terasa lebih lemas dan kurang bersemangat dibandingkan jika langsung bangun sejak alarm pertama berbunyi. Kebiasaan ini mungkin sulit dihilangkan di awal, tapi tubuh akan beradaptasi dalam beberapa minggu.
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
8 Spot Kuliner di Kota Tua Surabaya, Makan Enak dengan Suasana Vintage dan Pemandangan yang Memanjakan Mata!
Mariano Peralta Merapat ke Persija Jakarta? Manajer Borneo FC Langsung Buka Suara
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan