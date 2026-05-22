Bukan Soal Jam Berapa Bangunnya, Ini 7 Kebiasaan Pagi yang Terbukti Bikin Hari Lebih Produktif

Jawapos.com - Banyak orang percaya bahwa bangun jam 5 pagi adalah kunci produktivitas. Padahal, jam berapa seseorang bangun bukan penentu utamanya.

Yang jauh lebih berpengaruh adalah apa yang dilakukan di 30–60 menit pertama setelah bangun tidur. Dua orang yang bangun di jam sama bisa punya kualitas hari yang sangat berbeda tergantung kebiasaan pagi masing-masing.

Hal ini sudah dibuktikan secara ilmiah. Melansir berbagai penelitian psikologi, melaksanakan rutinitas pagi yang positif secara konsisten dapat mengurangi stres, meningkatkan energi positif sepanjang hari, dan meningkatkan produktivitas di tempat kerja.

Bukan kebetulan jika banyak tokoh sukses dunia memiliki rutinitas pagi yang terstruktur dan konsisten. Berikut kebiasaan-kebiasaan pagi yang layak mulai diterapkan hari ini.

1. Bangun di Waktu yang Sama Setiap Hari

Tubuh manusia bekerja mengikuti ritme sirkadian yang mengatur siklus tidur, hormon, suhu tubuh, hingga tingkat kewaspadaan.

Ketika ritme ini terjaga dengan konsistensi waktu bangun, energi dan konsentrasi akan lebih stabil sepanjang hari. Tidak perlu memaksakan diri bangun jam 4 pagi yang penting waktunya konsisten setiap hari termasuk akhir pekan.

2. Hindari Tombol Snooze

Menekan tombol snooze justru membuat tubuh lebih lelah. Ketika kembali tidur setelah alarm berbunyi, otak masuk ke siklus tidur baru yang tidak bisa selesai.