Kata-Kata yang Melemahkan: 11 Frasa yang Sering Diucapkan Bos yang Tidak Sehat Secara Emosional

Tidak semua bos yang beracun atau toxic menunjukkan sikap kasar secara terang-terangan.

Banyak di antaranya justru tampil tenang, rasional, bahkan terlihat “tegas” di mata orang lain.

Namun, pola komunikasi yang mereka gunakan sering meninggalkan jejak emosional yang berat bagi tim.

Menariknya, tanda-tanda ini sering muncul dari kalimat-kalimat sederhana yang diulang terus-menerus.

Frasa-frasa ini terdengar biasa, tetapi dalam konteks tertentu bisa melemahkan kepercayaan diri, menciptakan rasa takut, dan merusak hubungan kerja.

Dilansir dari Yourtango, inilah sebelas frasa yang sering diucapkan oleh bos beracun, berdasarkan pengalaman banyak karyawan di berbagai lingkungan kerja.

1. “Ini sebenarnya mudah, kenapa kamu tidak bisa?”

Kalimat ini terlihat seperti dorongan, tetapi sebenarnya merendahkan. Alih-alih membantu, ucapan ini membuat seseorang merasa tidak kompeten.

Dampaknya bukan hanya pada kinerja, tetapi juga pada kepercayaan diri yang perlahan terkikis.

2. “Saya tidak peduli bagaimana caranya, yang penting selesai”

Fokus berlebihan pada hasil tanpa mempertimbangkan proses bisa menciptakan tekanan yang tidak realistis.

Karyawan merasa dipaksa mengorbankan waktu, energi, bahkan kesehatan demi memenuhi target yang tidak manusiawi.

3. “Kalau tidak suka, banyak yang mau menggantikan kamu”

Ucapan ini sering digunakan untuk menanamkan rasa takut. Lingkungan kerja berubah menjadi tempat yang tidak aman secara psikologis, karena setiap orang merasa posisinya bisa hilang kapan saja.