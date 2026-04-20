Mulai dari Piring Makan! Ini Nutrisi Tepat untuk Mencegah Kebotakan Rambut dan Memperkuatnya dari Akar

JawaPos.com-Rambut rontok menjadi salah satu masalah yang dialami banyak orang. Namun, rambut rontok yang terjadi secara berlebihan bisa menjadi tanda gangguan pada tubuh anda .

Terutama saat anda mengalami penipisan rambut atau muncul area kebotakan di bagian tertentu pada kulit kepala anda.

Penyebab kebotakan rambut biasanya dipengaruhi karena berbagai faktor terutama stres, PCOS, penataan rambut berlebih, sampai penyakit tiroid.

Menurut informasi dari laman puskesmasperampuan-dikes. lombokbaratkab.go.i rambut rontok yang bisa berujung pada kebotakan dapat diatasi dengan berbagai cara seperti mengurangi penggunaan shampo setiap hari, menghindari menyisir rambut saat masih basah, dan memilih asupan makanan yang tepat.

Sebagaimana yang kami rangkum dari laman ayosehat.kemkes.go.id ada tujuh makanan mengandung berbagai nutrisi baik untuk mengurangi risiko kerontokan rambut.

Kacang kenari

kacang -kacangan baik untuk menjaga kekuatan rambut dari dalam. Terutama kacang kenari, yang mengandung biotin, vitamin E, dan asam lemak omega 3. Konsumsi kacang kenari mampu melindungi DNA rambut dari kerusakan dan kerontokan akibat paparan sinar matahari.

Bayam

Sayur bayam merupakan asupan yang baik untuk menjaga rambut supaya tetap kuat, bayam mengandung asam folat, zat besi, beta karoten, dan vitamin C yang berperan memperkuat folikel rambut. Sehingga rambut anda lebih tahan terhadap kerontokan.

Tiram

Kerang mengandung zinc yang tinggi. Zinc pada kerang mampu memperkuat akar rambut. Sebaliknya, kekurangan zinc di dalam tubuh dapat membuat rambut menjadi mudah patah dan rapuh. Cukupi kebutuhan zinc anda dengan konsumsi tiram.

Kacang

Kacang baik untuk membantu mengatasi rambut rontok, sebab kacang kaya akan nutrisi penting yang dibutuhkan rambut, seperti zat besi, protein, dan biotin.nutrisi ini dapat memperkuat folikel rambut dengan cara mengatasi rambut rapuh dan mudah patah. Konsumsi kacang tanah, mete, kedelai, dan almond dapat membantu melindungi folikel rambut anda.

Yogurt