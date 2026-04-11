Jika Anda Kehilangan Teman Karena Kejujuran Anda, 6 Ciri Kepribadian Langka Ini Mungkin Bisa Menjelaskannya Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua kehilangan dalam hidup adalah tanda kegagalan—termasuk kehilangan teman. Dalam beberapa kasus, justru kejujuranlah yang menjadi pemicunya. Anda mungkin pernah mengatakan apa adanya, tanpa niat menyakiti, tetapi justru berujung pada hubungan yang renggang atau bahkan berakhir.

Jika itu pernah terjadi pada Anda, penting untuk memahami satu hal: kejujuran bukanlah kelemahan. Dalam perspektif psikologi, ada beberapa ciri kepribadian langka yang sering dimiliki oleh orang-orang yang sangat jujur—dan justru ciri-ciri inilah yang kadang membuat mereka sulit dipahami oleh orang lain.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (10/4), terdapat enam ciri kepribadian tersebut.

1. Integritas yang Tinggi

Orang dengan integritas tinggi tidak bisa berpura-pura. Mereka cenderung mengatakan apa yang mereka yakini benar, bahkan ketika itu tidak nyaman.

Dalam psikologi, integritas berkaitan erat dengan konsistensi antara nilai, pikiran, dan tindakan. Orang seperti ini tidak suka manipulasi, basa-basi palsu, atau hubungan yang dibangun di atas kepura-puraan.

Mengapa ini bisa membuat kehilangan teman?

Tidak semua orang siap mendengar kebenaran. Banyak orang lebih nyaman dengan “kebohongan kecil” yang menjaga perasaan. Ketika Anda hadir dengan kejujuran yang tajam, itu bisa terasa mengancam bagi mereka.

2. Kesadaran Diri yang Mendalam (Self-Awareness)