Jika Anda Merasa Tidak Diperhatikan dalam Kelompok, 8 Langkah Ini Membantu Anda Didengar Tanpa Harus Berteriak Menurut Psikologi



JawaPos.com - Dalam kehidupan sosial—baik di tempat kerja, lingkungan pertemanan, maupun keluarga—ada kalanya kita merasa tidak didengar. Kita berbicara, tetapi seolah tidak ada yang benar-benar memperhatikan. Situasi ini bisa membuat frustrasi, menurunkan kepercayaan diri, bahkan membuat kita memilih untuk diam.



Namun, menurut psikologi komunikasi, agar didengar bukanlah soal siapa yang paling keras berbicara, melainkan siapa yang paling efektif menyampaikan pesan. Kabar baiknya, kemampuan ini bisa dipelajari.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat 8 langkah yang dapat membantu Anda didengar tanpa harus meninggikan suara:



1. Mulai dengan Bahasa Tubuh yang Tepat



Sebelum Anda mengucapkan kata-kata, tubuh Anda sudah “berbicara” terlebih dahulu. Psikologi menunjukkan bahwa komunikasi nonverbal memiliki pengaruh besar dalam menarik perhatian.



Duduk atau berdiri dengan tegak

Lakukan kontak mata secukupnya

Hindari posisi tertutup (seperti menyilangkan tangan)



Bahasa tubuh yang terbuka memberi sinyal bahwa Anda percaya diri dan layak didengar.



2. Pilih Waktu yang Tepat untuk Berbicara



Sering kali kita tidak didengar bukan karena apa yang kita katakan, tetapi kapan kita mengatakannya.



Jika Anda berbicara saat orang lain sedang sibuk, lelah, atau fokus pada hal lain, kemungkinan besar pesan Anda akan diabaikan. Tunggu momen ketika perhatian kelompok lebih terbuka—misalnya saat jeda diskusi atau ketika topik sedang relevan dengan yang ingin Anda sampaikan.



3. Gunakan Kalimat Pembuka yang Menarik



Kalimat pertama Anda menentukan apakah orang lain akan mendengarkan atau tidak. Hindari pembukaan yang terlalu datar seperti “Saya mau bilang sesuatu...”.



Cobalah:



“Ada satu hal penting yang mungkin kita lewatkan…”

“Saya punya sudut pandang yang bisa membantu…”



Kalimat pembuka yang kuat memicu rasa ingin tahu dan membuat orang berhenti sejenak untuk mendengar.



4. Bicara dengan Singkat dan Jelas



Menurut psikologi kognitif, manusia memiliki rentang perhatian yang terbatas. Jika Anda berbicara terlalu panjang atau berputar-putar, orang akan kehilangan fokus.



Gunakan prinsip:



Satu ide utama dalam satu waktu

Kalimat sederhana

Hindari terlalu banyak detail yang tidak perlu



Semakin jelas dan ringkas Anda berbicara, semakin besar kemungkinan Anda didengar.



5. Gunakan Nada Suara yang Variatif (Bukan Lebih Keras)



Banyak orang berpikir bahwa cara agar didengar adalah dengan berbicara lebih keras. Padahal, variasi nada justru lebih efektif.



Tekankan kata-kata penting

Gunakan jeda untuk memberi penekanan

Hindari nada monoton



Perubahan intonasi membuat orang lebih tertarik dibandingkan volume yang tinggi.



6. Libatkan Orang Lain dalam Pembicaraan



Alih-alih hanya menyampaikan pendapat, cobalah melibatkan orang lain. Ini membuat percakapan terasa lebih interaktif.



Contoh:



“Menurut Anda bagaimana?”

“Apakah Anda pernah mengalami hal serupa?”



Ketika orang merasa dilibatkan, mereka lebih cenderung mendengarkan Anda.



7. Bangun Kredibilitas Secara Bertahap



Orang cenderung lebih mendengarkan mereka yang dianggap memiliki nilai atau kontribusi.



Anda tidak harus menjadi ahli, tetapi Anda bisa:



Memberikan informasi yang relevan

Menyampaikan ide yang solutif

Konsisten dalam kualitas ucapan



Semakin sering Anda memberikan kontribusi yang bermakna, semakin besar kemungkinan orang akan memperhatikan Anda di masa depan.



8. Tetap Tenang dan Jangan Terpancing Emosi



Ketika merasa diabaikan, wajar jika muncul rasa kesal. Namun, bereaksi dengan emosi justru bisa membuat orang semakin menjauh.



Psikologi menunjukkan bahwa ketenangan adalah tanda kekuatan sosial. Jika Anda tetap tenang:



Pesan Anda terlihat lebih kredibel

Orang lebih nyaman mendengarkan

Anda tidak kehilangan kendali situasi



Kadang, diam sejenak dan kembali berbicara dengan lebih terarah justru lebih efektif daripada memaksa didengar.



Penutup



Merasa tidak diperhatikan dalam kelompok bukan berarti Anda tidak penting. Sering kali, ini hanya soal strategi komunikasi yang belum tepat.



Dengan menerapkan langkah-langkah di atas—mulai dari bahasa tubuh hingga cara menyampaikan pesan—Anda bisa meningkatkan peluang untuk didengar tanpa harus berteriak atau memaksakan diri.



