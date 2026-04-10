Orang yang Menangis Saat Menonton Film Memiliki 6 Kekuatan Emosional Langka Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Menangis saat menonton film sering kali dianggap sebagai tanda kelemahan. Banyak orang merasa malu ketika air mata mereka mengalir karena adegan sedih, haru, atau bahkan bahagia di layar. Padahal, menurut psikologi, reaksi emosional seperti ini justru menunjukkan sesuatu yang jauh lebih dalam—sebuah kekuatan emosional yang tidak dimiliki semua orang.

Kemampuan untuk terhubung secara emosional dengan cerita fiksi mencerminkan kompleksitas kepribadian dan kedalaman perasaan seseorang. Bahkan, penelitian dalam bidang psikologi menunjukkan bahwa orang yang mudah tersentuh oleh film memiliki kecerdasan emosional yang tinggi dan sejumlah kelebihan langka.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat enam kekuatan emosional langka yang dimiliki oleh orang yang menangis saat menonton film:

1. Empati yang Tinggi

Orang yang menangis saat menonton film umumnya memiliki tingkat empati yang sangat tinggi. Mereka mampu merasakan apa yang dirasakan oleh karakter, seolah-olah mereka berada di dalam cerita tersebut.

Empati bukan sekadar memahami perasaan orang lain, tetapi benar-benar merasakannya secara emosional. Ketika seseorang menangis karena karakter fiksi mengalami kehilangan atau kebahagiaan, itu berarti otaknya mampu “mensimulasikan” pengalaman emosional tersebut.

Dalam kehidupan nyata, orang dengan empati tinggi cenderung lebih peduli, suportif, dan mudah membangun hubungan yang mendalam dengan orang lain.

2. Kecerdasan Emosional yang Kuat

Menangis bukan berarti tidak mampu mengontrol diri—justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa seseorang memiliki kecerdasan emosional yang baik.

Kecerdasan emosional mencakup kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengekspresikan emosi dengan sehat. Orang yang menangis saat menonton film tidak menekan perasaannya, melainkan membiarkannya mengalir secara alami.

Hal ini penting karena menahan emosi secara terus-menerus justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental.

3. Kepekaan Terhadap Detail Emosional