Bisa Menangis Saat Menonton Film? Jiwa Anda Lebih Indah Daripada Kebanyakan Orang Karena 7 Alasan Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menangis saat menonton film./Magnific/Stockbusters
JawaPos.com - Banyak orang merasa malu ketika air mata mereka jatuh saat menonton film. Entah itu saat melihat kisah cinta yang menyentuh, perjuangan seorang ibu, pengorbanan seorang sahabat, atau akhir bahagia yang begitu emosional. Sebagian orang menganggap tangisan saat menonton film sebagai tanda kelemahan atau terlalu sensitif.
Padahal, psikologi justru melihatnya dari sudut pandang yang berbeda.
Menangis saat menonton film sering kali menjadi tanda bahwa seseorang memiliki empati yang tinggi, hati yang lembut, dan koneksi emosional yang dalam terhadap kehidupan. Orang-orang seperti ini biasanya tidak hanya “menonton” cerita, tetapi benar-benar merasakannya.
Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (24/5), terdapat 7 alasan mengapa orang yang mudah menangis saat menonton film sebenarnya memiliki jiwa yang lebih indah daripada kebanyakan orang menurut psikologi.
1. Anda Memiliki Empati yang Tinggi
Salah satu alasan terbesar seseorang menangis saat menonton film adalah karena kemampuan empatinya sangat kuat.
Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi orang lain. Ketika karakter dalam film mengalami kesedihan, kehilangan, atau kebahagiaan mendalam, otak Anda merespons seolah-olah Anda sendiri yang mengalaminya.
Orang dengan empati tinggi biasanya:
Lebih peduli pada orang lain
Mudah memahami perasaan seseorang
Tidak tega melihat penderitaan
Lebih lembut dalam bersikap
Psikologi menyebut bahwa kemampuan ini berhubungan dengan “emotional resonance,” yaitu ketika emosi orang lain memantul dan terasa nyata di dalam diri kita.
