Orang-orang yang Tidak Menonton Film dengan Teks Terjemahan, Biasanya Memiliki 8 Kepribadian Ini Menurut Psikologi

Ilustrasi orang yang menonton film. (Freepik)

JawaPos.com - Di era layanan streaming yang serba praktis, menonton film sudah menjadi aktivitas sehari-hari bagi banyak orang. Namun, ada satu kebiasaan kecil yang ternyata cukup menarik untuk diamati: sebagian orang memilih menonton tanpa teks terjemahan (subtitle), bahkan ketika opsi tersebut tersedia dengan mudah.



Bagi sebagian orang, subtitle adalah penyelamat—membantu memahami dialog yang cepat, aksen yang sulit, atau istilah asing. Tetapi bagi yang memilih mematikannya, keputusan ini sering kali bukan sekadar preferensi teknis. Dari sudut pandang psikologi, kebiasaan ini bisa mencerminkan beberapa karakteristik kepribadian tertentu.



Tentu saja, ini bukan aturan mutlak. Tidak menonton dengan subtitle tidak otomatis membuat seseorang memiliki semua sifat berikut. Namun, berbagai studi tentang perhatian, pemrosesan bahasa, dan preferensi kognitif menunjukkan adanya pola menarik.



Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (15/5), terdapat delapan kepribadian yang sering ditemukan pada orang-orang yang lebih suka menonton film tanpa teks terjemahan.



1. Memiliki Fokus Visual yang Kuat



Orang yang tidak suka subtitle biasanya lebih menikmati pengalaman visual secara utuh. Mereka ingin mata sepenuhnya tertuju pada ekspresi wajah aktor, sinematografi, warna, hingga detail latar.



Secara psikologis, ini menunjukkan kecenderungan visual immersion, yaitu kemampuan tenggelam dalam pengalaman sensorik tanpa terdistraksi oleh elemen tambahan seperti teks.



Bagi mereka, subtitle terasa seperti “gangguan kecil” yang memecah perhatian antara membaca dan menikmati adegan.



2. Cenderung Multitasking Secara Mental



Menonton tanpa subtitle, terutama film berbahasa asing atau dengan dialog cepat, membutuhkan pemrosesan audio yang lebih intens.



Orang dengan kebiasaan ini sering memiliki kemampuan lebih baik dalam:



menangkap konteks dari nada bicara,

membaca bahasa tubuh,

memahami situasi tanpa harus mengandalkan kata demi kata.



Psikologi kognitif menyebut ini sebagai top-down processing, yaitu memahami informasi berdasarkan konteks besar, bukan detail mikro semata.



3. Percaya Diri dengan Kemampuan Bahasa



Banyak orang mematikan subtitle karena merasa sudah cukup nyaman memahami bahasa yang digunakan, terutama bahasa Inggris.



Hal ini berkaitan dengan tingkat self-efficacy, yaitu keyakinan seseorang terhadap kemampuannya menyelesaikan tugas tertentu.



Orang dengan self-efficacy tinggi biasanya tidak terlalu bergantung pada alat bantu tambahan.



Mereka lebih percaya diri memproses informasi secara langsung.



4. Mudah Tenggelam dalam Alur Cerita



Sebagian orang merasa subtitle membuat mereka terlalu sadar bahwa mereka sedang “menonton”.



Sebaliknya, tanpa subtitle mereka lebih mudah masuk ke dunia cerita, larut dalam emosi karakter, dan merasa pengalaman menonton menjadi lebih natural.



Dalam psikologi, kondisi ini berkaitan dengan narrative transportation—fenomena ketika seseorang secara mental dan emosional terbawa masuk ke dalam cerita.



Orang dengan kecenderungan ini biasanya memiliki imajinasi aktif dan keterlibatan emosional tinggi.



5. Toleransi Tinggi terhadap Ketidakpastian



Tidak semua dialog akan terdengar jelas tanpa subtitle. Kadang ada kata yang terlewat, gumaman, atau istilah yang tidak familiar.



Namun, orang yang tetap nyaman tanpa subtitle biasanya memiliki toleransi lebih tinggi terhadap informasi yang tidak lengkap.



Mereka tidak merasa harus memahami 100% setiap kalimat untuk menikmati keseluruhan cerita.



Secara psikologis, ini terkait dengan ambiguity tolerance, yaitu kemampuan merasa nyaman meski tidak semua detail diketahui.



6. Lebih Mengandalkan Intuisi daripada Detail



Orang yang mematikan subtitle sering mengandalkan intuisi untuk memahami situasi.



Mereka menangkap “feeling” adegan: apakah karakter sedang berbohong, gugup, marah, atau menyembunyikan sesuatu.



Alih-alih fokus pada kata-kata literal, mereka lebih peka terhadap sinyal nonverbal.



Ini sering ditemukan pada individu dengan gaya berpikir intuitive processing.



7. Menyukai Pengalaman yang Natural



Sebagian penonton menganggap subtitle membuat pengalaman terasa terlalu teknis atau seperti membaca sambil menonton.



Karena itu, mereka lebih suka mendengarkan dialog sebagaimana aslinya, tanpa lapisan tambahan.



Hal ini bisa mencerminkan preferensi terhadap authentic experience, yaitu keinginan menikmati sesuatu dalam bentuk paling mendekati aslinya.



Mereka umumnya menghargai spontanitas dan minim intervensi.



8. Memiliki Rentang Perhatian yang Stabil



Subtitle menuntut perpindahan fokus cepat antara bawah layar dan elemen visual utama.



Sebagian orang justru merasa hal ini melelahkan.



Mereka yang memilih tanpa subtitle sering kali memiliki attention span yang cukup stabil untuk mengikuti alur melalui audio dan visual secara simultan tanpa bantuan teks.



Ini bukan berarti lebih unggul, tetapi menunjukkan preferensi atensi yang berbeda.



Kesimpulan



Pilihan menonton dengan atau tanpa subtitle sebenarnya hanyalah preferensi sederhana, tetapi bisa memberi gambaran menarik tentang cara seseorang memproses informasi.



Orang yang tidak menonton film dengan teks terjemahan cenderung:



lebih fokus pada visual,

nyaman dengan konteks yang tidak sepenuhnya jelas,

percaya diri dengan kemampuan bahasa,

dan menikmati pengalaman yang lebih imersif.



Meski begitu, penggunaan subtitle bukan tanda kemampuan yang lebih rendah. Banyak penelitian justru menunjukkan subtitle membantu pemahaman, pembelajaran bahasa, dan aksesibilitas.



Pada akhirnya, cara terbaik menikmati film adalah cara yang paling nyaman untuk masing-masing orang. Ada yang suka membaca setiap dialog, ada juga yang ingin sepenuhnya larut dalam gambar dan suara.



Yang penting, filmnya tetap selesai ditonton—bukan cuma masuk watchlist lalu dilupakan.***