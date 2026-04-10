Sering Terbangun di Tengah Malam dan Sulit Tidur Lagi? Lakukan 5 Tips agar Kembali Terlelap dengan Nyenyak

JawaPos.com - Terbangun di tengah malam kerap membuat frustrasi, terutama saat pikiran mulai cemas memikirkan jam yang terus berjalan.

Banyak orang justru malah memeriksa ponsel atau terus berbaring sambil merasa gelisah, yang justru membuat tubuh semakin terjaga.

Perlu diketahui, ada beberapa tips untuk membuat tubuh kembali tertidur supaya jam tidur tidak terganggu.

Dilansir dari Real Simple, berikut ini tips yang bisa dilakukan untuk menghindari kesulitan tidur saat terbangun di tengah malam.

1. Hindari Memeriksa Ponsel

Saat Anda terbangun di tengah malam, hindari keinginan untuk melihat jam atau ponsel.

Pasalnya, menghitung sisa waktu tidur hanya akan memicu kecemasan dan melepaskan hormon stres yang membuat Anda semakin terjaga. Balikkan jam weker Anda ke arah dinding agar tidak terlihat secara langsung.

2. Berusaha Relaksasi Diri

Coba lakukan teknik pernapasan dalam atau meditasi ringan dengan tujuan untuk menurunkan detak jantung.