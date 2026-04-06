Irfan Ferdiansyah
06 April 2026, 18.57 WIB

Alih-alih Bermain Media Sosial, Orang yang Biasa Membaca Sebelum Tidur Akan Memiliki 7 Keunggulan Kognitif Ini Menurut Psikologi

seseorang yang selalu membaca sebelum tidur. (Freepik/freepik)

JawaPos.com - Di era digital saat ini, kebiasaan sebelum tidur sering kali diisi dengan scrolling media sosial tanpa henti. Notifikasi, video pendek, dan informasi yang terus mengalir membuat otak tetap aktif bahkan ketika tubuh sudah lelah. Namun, ada sebagian orang yang memilih kebiasaan berbeda: membaca buku sebelum tidur.

Meski terlihat sederhana, kebiasaan membaca sebelum tidur ternyata memiliki dampak besar terhadap fungsi kognitif. Berbagai penelitian dalam psikologi menunjukkan bahwa aktivitas ini bukan hanya membantu relaksasi, tetapi juga meningkatkan kemampuan otak dalam berbagai aspek.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh keunggulan kognitif yang biasanya dimiliki oleh orang yang membaca sebelum tidur dibandingkan mereka yang lebih sering bermain media sosial.

1. Konsentrasi Lebih Tajam

Membaca buku, terutama yang bersifat naratif atau informatif panjang, melatih otak untuk fokus dalam jangka waktu yang lebih lama. Berbeda dengan media sosial yang serba cepat dan terfragmentasi, membaca menuntut perhatian berkelanjutan.

Akibatnya, orang yang rutin membaca sebelum tidur cenderung memiliki kemampuan konsentrasi yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk saat bekerja atau belajar.

2. Daya Ingat yang Lebih Kuat

Saat membaca, otak bekerja untuk mengingat alur cerita, karakter, atau informasi penting. Proses ini melibatkan memori jangka pendek dan jangka panjang secara bersamaan.

Kebiasaan ini secara tidak langsung melatih kemampuan mengingat, sehingga orang yang membaca sebelum tidur sering kali memiliki daya ingat yang lebih tajam dibandingkan mereka yang terbiasa mengonsumsi konten cepat di media sosial.

