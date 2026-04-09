9 Perilaku Kecil yang Mengungkapkan Bahwa Cinta Seseorang Itu Tulus, Bukan Sekadar Sandiwara Menurut Psikologi

seseorang yang benar-benar mencintai pasangannya. (Freepik/pressfoto)
JawaPos.com - Dalam hubungan, kata “aku sayang kamu” bisa dengan mudah diucapkan. Namun, psikologi menunjukkan bahwa ketulusan cinta justru lebih terlihat dari hal-hal kecil yang sering kali luput diperhatikan. Bukan dari kata-kata besar atau gestur dramatis, melainkan dari konsistensi sikap sehari-hari.
Cinta yang tulus tidak dibuat-buat, tidak penuh manipulasi, dan tidak bergantung pada situasi tertentu. Ia hadir dalam detail sederhana yang dilakukan berulang kali, bahkan tanpa disadari.
Dilansir dari Expert Editor, terdapat 9 perilaku kecil yang secara psikologis menunjukkan bahwa cinta seseorang itu benar-benar tulus, bukan sekadar sandiwara.
1. Mengingat Hal-Hal Kecil Tentangmu
Orang yang benar-benar peduli akan memperhatikan detail. Mereka mungkin ingat minuman favoritmu, hal yang membuatmu tidak nyaman, atau cerita kecil yang pernah kamu bagikan.
Dalam psikologi, ini disebut sebagai emotional attunement — kemampuan untuk benar-benar “selaras” dengan perasaan dan pengalaman orang lain.
Jika seseorang secara konsisten mengingat hal-hal kecil tanpa diminta, itu tanda bahwa kamu benar-benar penting bagi mereka.
2. Mendengarkan Tanpa Terburu-buru Memberi Solusi
Cinta yang tulus tidak selalu ingin “memperbaiki” segalanya. Terkadang, ia hanya ingin hadir.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven