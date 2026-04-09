10 Faktor Utama yang Menjadi Penghambat Seseorang Sulit Berkembang, Menurut Psikologi

JawaPos.Com - Setiap orang pada dasarnya ingin berkembang, menjadi lebih baik, lebih bahagia, atau lebih sukses dari sebelumnya.

Namun perjalanan menuju perubahan tidak selalu mudah. Banyak orang merasa seperti berjalan di tempat: bekerja keras, mencoba berbagai cara, tapi hasilnya tetap sama.

Menurut psikologi, ada sejumlah penghambat mental yang membuat seseorang sulit melangkah maju.

Hambatan ini tidak selalu tampak jelas, tapi dampaknya sangat besar.

Dilansir dari Geediting, inilah sepuluh faktor psikologis yang sering menjadi penyebab utama seseorang sulit berkembang.

1. Takut Gagal

Ketakutan akan kegagalan adalah salah satu penghambat terbesar dalam hidup banyak orang.

Rasa takut ini membuat seseorang memilih aman daripada mencoba sesuatu yang bisa membawa perubahan besar.

Mereka menghindari tantangan karena tak ingin menghadapi kemungkinan rasa malu, kritik, atau kekecewaan.

Padahal, kegagalan adalah bagian penting dari proses belajar dan berkembang.

Tanpa keberanian mengambil risiko kecil, peluang besar sulit ditemukan.

2. Perfeksionisme yang Berlebihan

Perfeksionisme sering disalahpahami sebagai hal baik. Namun dalam psikologi, perfeksionisme ekstrem justru menjadi tembok besar yang menghambat pertumbuhan.

Orang perfeksionis cenderung menunda pekerjaan karena ingin segalanya sempurna.