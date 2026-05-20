Tazkia Royyan Hikmatiar
Rabu, 20 Mei 2026 | 23.05 WIB

Paparan Sinar Matahari Bisa Buat Katarak: Kenali Penyebab, Gejala, hingga Penanganannya

Tenaga kesehatan mendampingi pasien usai mendapatkan pelayanan tindakan operasi katarak.

JawaPos.com – Paparan sinar matahari yang tinggi menjadi salah satu faktor utama penyebab katarak, terutama pada masyarakat Indonesia. Kondisi ini bahkan membuat katarak dapat muncul lebih cepat, termasuk pada usia di bawah 50 tahun.

Dokter Spesialis Mata JEC Eye Hospitals, Dr. Nina Asrini Noor, SpM menjelaskan, Indonesia yang berada di wilayah khatulistiwa memiliki intensitas paparan matahari lebih tinggi dibandingkan negara lain sehingga risiko katarak juga meningkat.

“Salah satu penyebabnya atau faktor yang paling utama tentu adalah dari matahari. Kita hidup di negara khatulistiwa, otomatis paparan matahari sangat tinggi sehingga memang katarak itu terjadi lebih cepat dibandingkan dengan mereka yang tinggal di negara yang bukan di khatulistiwa,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (20/5).

Alhasil, ia mengatakan bahwa tidak sedikit pasien datang berobat dalam kondisi sudah mengalami katarak meski usia masih relatif muda.

“Tidak jarang pasien-pasien dengan katarak itu sudah muncul atau sudah artinya datang ke kita berobat ternyata sudah mulai ada katarak padahal usianya masih 50 atau bahkan belum sampai 50 pun sudah ada katarak,” katanya.

Selain faktor usia dan paparan matahari, katarak juga dapat dipicu riwayat diabetes maupun trauma pada mata akibat benturan atau kecelakaan.

Pengertian dan Gejala Katarak

dr. Nina menjelaskan, katarak merupakan kondisi ketika lensa mata berubah menjadi keruh atau cloudy sehingga memengaruhi kualitas penglihatan seseorang.

“Jadi dia seperti berubah warna atau layak kayak lensa dari kamera dia berubah mengalami perubahan,” jelasnya.

Akibat kondisi tersebut, penglihatan yang sebelumnya jelas menjadi tampak buram. Namun, buram yang dimaksud bukan sekadar tidak bisa melihat.

