Irfan Ferdiansyah
07 April 2026, 17.54 WIB

7 Waktu Ketika Seorang Perempuan Harus Berani Mengatakan “Tidak” Tanpa Penjelasan atau Permintaan Maaf Menurut Psikologi

seseorang yang yang berani mengatakan tidak. (Freepik/benzoix) - Image

seseorang yang yang berani mengatakan tidak. (Freepik/benzoix)


JawaPos.com - Dalam banyak budaya, perempuan sering diajarkan untuk menjadi “baik”, menyenangkan orang lain, dan menghindari konflik. Akibatnya, mengatakan “tidak” kerap terasa seperti sesuatu yang salah, bahkan memicu rasa bersalah. Padahal, dalam perspektif psikologi, kemampuan untuk menetapkan batas (boundaries) adalah tanda kesehatan mental yang kuat, bukan kelemahan.

Mengatakan “tidak” tanpa perlu memberikan penjelasan panjang atau meminta maaf bukanlah bentuk ketidaksopanan—melainkan bentuk penghormatan terhadap diri sendiri.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh situasi penting di mana seorang perempuan berhak, bahkan seharusnya, mengatakan “tidak” dengan tegas.


1. Ketika Intuisi Memberi Sinyal Tidak Aman

Psikologi mengenal konsep gut feeling atau intuisi sebagai hasil dari pemrosesan bawah sadar terhadap pengalaman dan informasi. Jika sesuatu terasa “tidak beres”—baik dalam situasi sosial, hubungan, atau lingkungan—itu adalah sinyal yang patut dihormati.

Tidak perlu menjelaskan mengapa kamu merasa tidak nyaman. Keamanan diri selalu lebih penting daripada terlihat sopan.

Contoh:
Jika seseorang mengajakmu ke tempat yang membuatmu tidak nyaman, kamu berhak menjawab, “Tidak, saya tidak mau,” tanpa penjelasan tambahan.

2. Ketika Batasan Pribadi Dilanggar

Setiap individu memiliki batas emosional, fisik, dan mental. Ketika seseorang melanggar batas tersebut—misalnya dengan menyentuh tanpa izin, menekan secara emosional, atau memaksa keputusan—respons tegas diperlukan.

Psikologi menekankan bahwa batasan yang tidak ditegakkan akan terus dilanggar.

Kunci:
Mengatakan “tidak” tanpa permintaan maaf menegaskan bahwa batasmu tidak bisa dinegosiasikan.

3. Ketika Kamu Tidak Ingin Melakukan Sesuatu

Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi banyak perempuan merasa harus punya “alasan yang valid” untuk menolak sesuatu. Padahal, keinginan pribadi saja sudah cukup menjadi alasan.

Dalam teori self-determination, otonomi adalah kebutuhan dasar manusia. Kamu tidak perlu membenarkan keputusan yang hanya menyangkut dirimu sendiri.

Contoh:
Tidak ingin datang ke acara, tidak ingin membantu seseorang, atau tidak ingin terlibat dalam aktivitas tertentu—semua itu sah tanpa penjelasan.

4. Ketika Kamu Dipaksa untuk Menyenangkan Orang Lain

Fenomena people-pleasing sering terjadi karena kebutuhan akan penerimaan sosial. Namun, terlalu sering mengutamakan orang lain dapat menyebabkan kelelahan emosional dan kehilangan identitas diri.

Mengatakan “tidak” tanpa rasa bersalah adalah langkah penting untuk keluar dari pola ini.

Ingat:
Kamu tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan semua orang.

5. Ketika Permintaan Bertentangan dengan Nilai Pribadi

Nilai adalah kompas internal yang membimbing keputusan kita. Ketika seseorang meminta sesuatu yang bertentangan dengan prinsip atau keyakinanmu, menolak adalah bentuk integritas diri.

Psikologi moral menunjukkan bahwa bertindak sesuai nilai pribadi meningkatkan kesejahteraan jangka panjang.

Contoh:
Menolak ajakan yang melanggar etika, norma pribadi, atau keyakinan hidup.

6. Ketika Kamu Sedang Lelah Secara Emosional atau Mental

Kelelahan emosional (emotional burnout) dapat membuat seseorang rentan terhadap stres dan gangguan kesehatan mental. Dalam kondisi ini, mengatakan “tidak” adalah bentuk perawatan diri (self-care).

Kamu tidak perlu menjelaskan kondisi mentalmu kepada semua orang.

Kalimat sederhana:
“Saya tidak bisa.”
Itu sudah cukup.

7. Ketika Seseorang Tidak Menghargai Jawabanmu Sebelumnya

Jika kamu sudah pernah mengatakan “tidak” dan seseorang terus memaksa atau mencoba membujuk, kamu tidak berkewajiban untuk terus menjelaskan atau melunak.

Dalam psikologi komunikasi, pengulangan batas yang tegas (broken record technique) justru efektif menghadapi tekanan sosial.

Contoh:
Tetap mengatakan “tidak” dengan nada yang sama, tanpa menambahkan alasan baru.

Penutup

Mengatakan “tidak” tanpa penjelasan atau permintaan maaf bukan berarti kamu egois, kasar, atau tidak peduli. Sebaliknya, itu adalah bentuk kejelasan, kejujuran, dan penghargaan terhadap diri sendiri.

Batasan yang sehat adalah fondasi dari hubungan yang sehat. Orang yang tepat akan menghormati “tidak”-mu tanpa membutuhkan penjelasan panjang.

Mulailah dari hal kecil. Semakin sering kamu berlatih mengatakan “tidak”, semakin kuat pula rasa percaya dirimu dalam menjaga diri sendiri.

Karena pada akhirnya, “tidak” yang jujur lebih sehat daripada “ya” yang terpaksa.***
