Resep Pisang Goreng Crispy, Renyah di Luar dan Lembut di Dalam

Potret pisang goreng crispy, camilan rumahan praktis yang bisa jadi ide jualan. (instagram.com/@tokowahabcom)

JawaPos.com - Pisang goreng menjadi salah satu camilan rumahan yang tidak pernah kehilangan penggemar. Rasanya yang manis dengan tekstur lembut di bagian dalam membuat makanan ini cocok dinikmati kapan saja, baik sebagai teman minum teh maupun camilan sore bersama keluarga. Agar tidak terasa biasa, pisang goreng bisa dibuat dengan lapisan tepung yang lebih renyah.



Salah satu rahasianya adalah menggunakan kombinasi tepung terigu, tepung sagu, dan tepung maizena. Ketiganya menghasilkan adonan pelapis dengan tekstur yang ringan dan garing setelah digoreng. Ditambah sedikit gula dan garam, lapisan tepung juga memiliki rasa gurih manis yang melengkapi pisang.



Resep pisang goreng crispy ini dibagikan oleh akun Instagram @tokowahabcom. Takaran bahan yang digunakan menghasilkan sekitar dua porsi, sehingga cocok untuk camilan di rumah atau dijadikan inspirasi menu jualan sederhana.



Bahan

100 gram tepung terigu

20 gram tepung sagu

20 gram tepung maizena

2 sdm gula pasir

1/4 sdt garam

150 ml air

4-5 buah pisang kepok

Minyak goreng secukupnya



Cara Pembuatan

1. Siapkan wadah berukuran cukup besar. Masukkan tepung terigu, tepung sagu, dan tepung maizena, kemudian aduk hingga ketiga jenis tepung tercampur rata.

2. Tambahkan gula pasir dan garam ke dalam campuran tepung. Aduk kembali agar bumbu tersebar merata dan tidak menggumpal pada satu bagian.

3. Tuangkan air sedikit demi sedikit sambil terus diaduk menggunakan whisk atau garpu. Pastikan adonan memiliki tekstur cukup kental untuk melapisi pisang, tetapi tidak terlalu pekat.

4. Kupas pisang kepok, kemudian belah sesuai selera. Jika ukurannya cukup besar, pisang bisa dipotong menjadi dua bagian agar lebih mudah digoreng dan matang merata.



5. Masukkan potongan pisang ke dalam adonan tepung. Baluri seluruh permukaannya hingga tertutup rata agar menghasilkan lapisan crispy setelah digoreng.

6. Panaskan minyak dalam wajan dengan jumlah yang cukup untuk merendam sebagian besar pisang. Setelah minyak panas, masukkan pisang satu per satu agar tidak saling menempel.

7. Goreng menggunakan api sedang hingga lapisan tepung mengeras dan berubah menjadi kuning keemasan. Balik sesekali agar kedua sisi matang merata.

8. Setelah pisang goreng matang dan terlihat renyah, angkat lalu tiriskan dari minyak berlebih. Lakukan proses yang sama hingga seluruh pisang dan adonan habis.

9. Sajikan pisang goreng crispy selagi hangat agar tekstur renyahnya masih terasa.



Pisang goreng crispy ini cocok untuk dinikmati tanpa tambahan topping karena adonan tepungnya sudah memiliki perpaduan rasa manis dan gurih. Tekstur bagian luarnya yang renyah berpadu dengan pisang kepok yang lembut ketika digigit. Perbedaan tekstur tersebut membuat camilan sederhana ini terasa semakin nikmat.



Jika ingin dijadikan ide jualan, pisang goreng bisa disajikan dalam kemasan praktis dengan tambahan topping seperti keju parut, cokelat, atau gula halus. Namun, sebaiknya pisang ditiriskan terlebih dahulu sebelum dikemas agar minyak berlebih tidak membuat lapisan tepung cepat lembek.

Dengan bahan yang mudah ditemukan dan proses pembuatan sederhana, resep ini bisa menjadi pilihan camilan rumahan yang juga berpotensi dikembangkan sebagai usaha kecil.

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