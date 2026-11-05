Resep Abon Pindang Tongkol Pedas Gurih, Nikmat Disantap dengan Nasi Hangat

Resep Abon Pindang Tongkol yang Enak dan Praktis Dibuat di Rumah JawaPos.com – Mengolah ikan pindang tongkol menjadi abon bisa menjadi alternatif menu rumahan yang sederhana sekaligus menggugah selera. Perpaduan bumbu pedas, gurih, dan sedikit rasa manis membuat hidangan ini cocok dijadikan pelengkap berbagai makanan. Abon pindang tongkol juga termasuk lauk yang fleksibel. Rasanya nikmat disantap bersama nasi putih hangat, dijadikan isian roti, hingga ditambahkan sebagai pelengkap mi instan agar lebih istimewa. Tidak perlu menggunakan banyak bahan atau teknik memasak yang rumit untuk membuatnya. Dengan memanfaatkan bumbu dapur yang mudah ditemukan, pindang tongkol bisa diolah menjadi hidangan bercita rasa lezat yang cocok disajikan kapan saja. Bagi yang ingin mencoba kreasi olahan ikan di rumah, resep abon pindang tongkol berikut bisa menjadi inspirasi. Dikutip dari kanal YouTube Ika Mardatillah, proses pembuatannya cukup praktis dan bisa diikuti oleh pemula. Yuk, siapkan bahan-bahannya dan ikuti langkah berikut untuk membuat abon pindang tongkol yang gurih dan menggugah selera! Bahan-bahan Abon Pindang Tongkol 10 potong pindang tongkol

5 buah cabai merah besar

2 butir kemiri

Terasi secukupnya

Cabai rawit sesuai selera

Bawang merah secukupnya

Bawang putih secukupnya

Garam secukupnya

Penyedap rasa sesuai selera

Minyak goreng secukupnya Cara Membuat Abon Pindang Tongkol Pertama, siapkan bawang merah dan bawang putih. Iris tipis keduanya, kemudian sisihkan dalam wadah terpisah. Selanjutnya, masukkan cabai rawit ke dalam cobek. Tambahkan kemiri, terasi, dan garam, lalu haluskan seluruh bahan menggunakan ulekan. Setelah bumbu halus, masukkan pindang tongkol ke dalam cobek. Ulek kembali hingga ikan tercampur dengan bumbu secara merata. Pindahkan campuran ikan dan bumbu ke dalam mangkuk. Aduk kembali agar seluruh bagian tongkol terbalut bumbu. Masukkan irisan bawang merah dan bawang putih yang sudah disiapkan sebelumnya. Tambahkan garam serta penyedap rasa sesuai selera, kemudian aduk hingga semua bahan tercampur rata. Siapkan wajan dan tuangkan minyak goreng secukupnya. Panaskan menggunakan api sedang, lalu kecilkan api sebelum memasukkan adonan pindang tongkol. Goreng campuran ikan sambil diaduk agar matang merata dan tidak mudah gosong. Sesuaikan tingkat kematangan dengan tekstur abon yang diinginkan. Setelah matang, angkat dan tiriskan abon pindang tongkol. Pindahkan ke wadah saji. Abon pindang tongkol siap dinikmati bersama nasi putih hangat. Rasanya yang gurih dengan sentuhan pedas cocok dijadikan lauk praktis untuk menu makan sehari-hari. Selain mudah dibuat, olahan ini juga bisa menjadi ide variasi lauk ketika bosan dengan menu ikan yang biasa disajikan di rumah.