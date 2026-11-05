Resep Abon Pindang Tongkol Pedas Gurih, Nikmat Disantap dengan Nasi Hangat

JawaPos.com – Mengolah ikan pindang tongkol menjadi abon bisa menjadi alternatif menu rumahan yang sederhana sekaligus menggugah selera. Perpaduan bumbu pedas, gurih, dan sedikit rasa manis membuat hidangan ini cocok dijadikan pelengkap berbagai makanan. Abon pindang tongkol juga termasuk lauk yang fleksibel. Rasanya nikmat disantap bersama nasi putih hangat, dijadikan isian roti, hingga ditambahkan sebagai pelengkap mi instan agar lebih istimewa. Tidak perlu menggunakan banyak bahan atau teknik memasak yang rumit untuk membuatnya. Dengan memanfaatkan bumbu dapur yang mudah ditemukan, pindang tongkol bisa diolah menjadi hidangan bercita rasa lezat yang cocok disajikan kapan saja. Bagi yang ingin mencoba kreasi olahan ikan di rumah, resep abon pindang tongkol berikut bisa menjadi inspirasi. Dikutip dari kanal YouTube Ika Mardatillah, proses pembuatannya cukup praktis dan bisa diikuti oleh pemula. Yuk, siapkan bahan-bahannya dan ikuti langkah berikut untuk membuat abon pindang tongkol yang gurih dan menggugah selera! Abon pindang tongkol siap dinikmati bersama nasi putih hangat. Rasanya yang gurih dengan sentuhan pedas cocok dijadikan lauk praktis untuk menu makan sehari-hari. Selain mudah dibuat, olahan ini juga bisa menjadi ide variasi lauk ketika bosan dengan menu ikan yang biasa disajikan di rumah.
Bahan-bahan Abon Pindang Tongkol
Cara Membuat Abon Pindang Tongkol
JawaPos.com – Mengolah ikan pindang tongkol menjadi abon bisa menjadi alternatif menu rumahan yang sederhana sekaligus menggugah selera. Perpaduan bumbu pedas, gurih, dan sedikit rasa manis membuat hidangan ini cocok dijadikan pelengkap berbagai makanan.
Abon pindang tongkol juga termasuk lauk yang fleksibel. Rasanya nikmat disantap bersama nasi putih hangat, dijadikan isian roti, hingga ditambahkan sebagai pelengkap mi instan agar lebih istimewa.
Tidak perlu menggunakan banyak bahan atau teknik memasak yang rumit untuk membuatnya. Dengan memanfaatkan bumbu dapur yang mudah ditemukan, pindang tongkol bisa diolah menjadi hidangan bercita rasa lezat yang cocok disajikan kapan saja.
Bagi yang ingin mencoba kreasi olahan ikan di rumah, resep abon pindang tongkol berikut bisa menjadi inspirasi. Dikutip dari kanal YouTube Ika Mardatillah, proses pembuatannya cukup praktis dan bisa diikuti oleh pemula.
Yuk, siapkan bahan-bahannya dan ikuti langkah berikut untuk membuat abon pindang tongkol yang gurih dan menggugah selera!
Abon pindang tongkol siap dinikmati bersama nasi putih hangat. Rasanya yang gurih dengan sentuhan pedas cocok dijadikan lauk praktis untuk menu makan sehari-hari.
Selain mudah dibuat, olahan ini juga bisa menjadi ide variasi lauk ketika bosan dengan menu ikan yang biasa disajikan di rumah.
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Jawa Pos
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