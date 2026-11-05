Resep Japanese Souffle Pancake Tanpa Mixer dan Oven, Lembut Mengembang

JawaPos.com - Japanese souffle pancake dikenal dengan bentuknya yang tebal, teksturnya lembut, dan tampilannya yang menggugah selera. Berbeda dari pancake biasa, hidangan ini memiliki tekstur lebih ringan dan empuk menyerupai souffle. Kabar baiknya, camilan ala kafe ini ternyata bisa dibuat sendiri di rumah tanpa menggunakan mixer maupun oven.

Bahan yang diperlukan juga cukup sederhana, mulai dari telur, susu cair, tepung terigu, hingga baking powder. Rahasia teksturnya terletak pada proses memisahkan putih dan kuning telur, kemudian mengocok putih telur bersama gula hingga mengembang. Adonan tersebut nantinya dicampurkan secara perlahan agar udara di dalamnya tetap terjaga.

Resep Japanese souffle pancake ini dibagikan oleh akun Instagram @kristanto_pd. Proses memasaknya cukup menggunakan wajan antilengket dan api kecil. Dengan begitu, siapa pun bisa mencoba membuat pancake tebal dan lembut sebagai menu sarapan maupun camilan sore.

Bahan

2 butir telur ukuran besar

2 sdm susu cair

3 sdm tepung terigu

Sejumput garam

1/2 sdt vanila

1/2 sdt baking powder

2 sdm gula pasir

Sedikit air lemon

Sedikit mentega atau minyak untuk mengoles wajan

Air secukupnya untuk membantu proses memasak

Cara Pembuatan

1. Pisahkan putih dan kuning telur ke dalam dua wadah berbeda. Pastikan wadah putih telur bersih dan bebas dari minyak agar hasil kocokannya bisa mengembang dengan baik.

2. Campurkan kuning telur dengan susu cair, vanila, dan sejumput garam. Aduk menggunakan whisk atau garpu hingga seluruh bahan tercampur rata.

3. Masukkan tepung terigu dan baking powder ke dalam adonan kuning telur. Aduk perlahan sampai tidak ada tepung yang menggumpal dan menghasilkan adonan yang halus.

4. Siapkan wadah berisi putih telur, kemudian tambahkan sedikit air lemon. Kocok menggunakan whisk atau garpu hingga mulai berbusa.

5. Masukkan gula pasir secara bertahap sambil terus mengocok putih telur. Lakukan hingga adonan mengembang, kental, dan membentuk puncak yang cukup kokoh ketika pengocok diangkat. Proses ini memang membutuhkan tenaga lebih karena tidak menggunakan mixer.

6. Ambil sebagian putih telur yang sudah mengembang, lalu masukkan ke dalam adonan kuning telur. Aduk perlahan untuk membuat tekstur kedua adonan lebih mudah menyatu.

7. Tuangkan sisa putih telur secara bertahap. Gunakan spatula dengan teknik lipat agar udara di dalam adonan tidak banyak keluar. Aduk sampai seluruh bahan tercampur rata.

8. Panaskan wajan antilengket dengan api sangat kecil, kemudian olesi permukaannya menggunakan sedikit mentega atau minyak. Tuangkan adonan secara bertahap hingga membentuk pancake yang tebal.

9. Tambahkan sedikit air di bagian pinggir wajan, lalu tutup menggunakan penutup panci agar pancake matang dengan bantuan uap. Masak perlahan sampai bagian bawahnya kokoh dan permukaannya mulai mengering.

10. Balik pancake secara hati-hati, kemudian tutup kembali wajan dan masak hingga kedua sisinya matang. Pastikan bagian tengah tidak lagi basah sebelum diangkat.

11. Angkat Japanese souffle pancake dan sajikan selagi hangat. Tambahkan madu, gula halus, buah segar, atau topping lain sesuai selera.

Japanese souffle pancake bisa menjadi pilihan menarik ketika ingin menikmati hidangan ala kafe tanpa perlu membeli bahan yang terlalu banyak. Teksturnya yang ringan dan lembut membuat pancake ini cocok disantap saat sarapan maupun sebagai teman minum teh di sore hari.

Meskipun tidak menggunakan mixer, proses mengocok putih telur tetap menjadi bagian penting yang tidak boleh dilewatkan. Semakin baik putih telur mengembang, semakin besar peluang pancake menghasilkan tekstur yang ringan. Gunakan api kecil selama memasak agar bagian luar tidak cepat gosong sebelum bagian dalam matang sempurna.