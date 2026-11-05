Resep Ayam Wijen Cabe Garam, Digoreng Dua Kali agar Renyah dan Juicy

JawaPos.com - Ayam goreng menjadi salah satu menu rumahan yang mudah disukai banyak orang. Namun, kalau ingin menyajikannya dengan cita rasa berbeda, ayam wijen cabe garam bisa menjadi pilihan menarik. Perpaduan ayam berbalut adonan tepung yang renyah dengan aroma wijen dan tumisan cabai, daun bawang, serta bawang putih goreng membuat hidangan ini terasa semakin menggugah selera.

Resep ayam wijen cabe garam dibagikan oleh akun Instagram @martinpraja. Salah satu kunci teksturnya terletak pada proses menggoreng ayam sebanyak dua kali. Cara ini membantu menghasilkan lapisan luar yang lebih renyah, sementara bagian dalamnya tetap terasa juicy selama ayam tidak dimasak terlalu lama.

Selain itu, penggunaan minyak wijen dan biji wijen sejak proses marinasi memberikan aroma khas yang membuat ayam semakin harum. Setelah digoreng, ayam kemudian diaduk bersama bumbu cabai garam sehingga setiap potongannya mendapatkan perpaduan rasa gurih dan sedikit pedas.



Bahan

Bahan ayam:

500 gram paha ayam fillet

2 sdt bawang putih bubuk

3 sdm biji wijen

1 sdm minyak wijen

1 sdt garam

1 sdt MSG

1/4 sdt merica

1/4 sdt jintan bubuk

120 gram tepung terigu

60 gram tepung maizena

2 sdt baking powder

200 ml air es

Bahan bumbu:

6 buah cabai merah keriting

3 batang daun bawang

3 sdm bawang putih goreng

1/2 sdt garam

1/2 sdt MSG

1/2 sdt merica

Minyak goreng secukupnya

Cara Pembuatan

1. Potong paha ayam fillet menjadi beberapa bagian sesuai selera. Usahakan ukurannya tidak terlalu besar agar ayam lebih mudah matang secara merata.

2. Masukkan ayam ke dalam wadah, kemudian tambahkan bawang putih bubuk, biji wijen, minyak wijen, garam, MSG, dan merica. Aduk sampai seluruh permukaan ayam terbalut bumbu.

3. Tambahkan tepung terigu, tepung maizena, baking powder, dan air es. Aduk kembali hingga semua bahan tercampur dan ayam terlapisi adonan tepung secara merata.

4. Panaskan minyak dalam jumlah cukup banyak. Goreng ayam hingga bagian luarnya mulai berwarna kuning keemasan, sekitar tujuh menit. Pastikan ayam matang sempurna sebelum diangkat dan ditiriskan.

5. Diamkan ayam selama dua hingga tiga menit. Setelah itu, goreng kembali selama satu hingga dua menit sampai lapisan luarnya berwarna cokelat keemasan dan terasa lebih renyah.

6. Selanjutnya, iris cabai merah keriting dan daun bawang. Panaskan sedikit minyak, lalu tumis keduanya hingga layu dan aromanya keluar.

7. Masukkan ayam goreng ke dalam tumisan. Tambahkan garam, MSG, dan merica, kemudian aduk sampai bumbu mulai tercampur dengan ayam.

8. Terakhir, masukkan bawang putih goreng. Aduk kembali hingga seluruh bahan tercampur rata. Angkat dan sajikan selagi hangat agar tekstur renyah ayam tetap terjaga.

Ayam wijen cabe garam paling nikmat disantap sesaat setelah matang. Lapisan tepungnya yang renyah berpadu dengan rasa gurih dari wijen dan bumbu cabai garam, menghasilkan lauk yang cocok dinikmati bersama nasi putih hangat.

Proses menggoreng dua kali juga menjadi salah satu hal menarik dari resep ini. Dengan bahan yang relatif mudah ditemukan, ayam goreng rumahan bisa disajikan dengan sensasi berbeda, baik untuk menu makan keluarga maupun hidangan spesial saat berkumpul bersama orang terdekat.