Kuliner Viral di Pasar Lama Tangerang, Mulai Dari Japanese Souffle Pancake yang Super Lembut sampai Ayam Kepak Bumbu Merah yang Lezat!

Ilustrasi Japanese Souffle Pancake/YouTube @10bestid
JawaPos.com - Kawasan pasar lama Tangerang menjadi surga kuliner legendaris dan viral yang selalu ramai dikunjungi banyak orang.
Di kawasan ini, anda dapat berburu aneka camilan, makanan berat, minuman segar, sampai street food yang lagi viral.
Ada banyak pilihan kuliner viral di Pasar Lama Tangerang. Mulai dari Japanese souffle pancake yang lembut, ayam kepak kuliner khas melayu yang menggugah selera, sampai sushi kaki lima yang bisa anda coba hanya dengan harga Rp 20.000-an saja.
Melansir informasi dari kanal YouTube @10bestid, berikut kuliner viral pasar lama yang jadi primadona warga Tangerang, dan sukses diburu pecinta kuliner.
Bakmi Kepiting Hokkien
Bakmi kepiting hokkien adalah hidangan yang terdiri dari mie kepiting dengan tambahan kuah seafood yang sangat gurih. Isian dari bakmi kepiting terdiri dari bakmi, potongan daging kepiting, kaldu kepiting, bawang goreng, selada, serta acar yang segar.
Semangkuk bakmi kepiting dibanderol dengan harga yang terjangkau, yakni mulai dari Rp 20.000-an
Bubur Ayam Ko Iyo
Bubur ayam ko iyo sudah berjualan sejak tahun 1966. Bubur ayam di kedai ini menjadi legenda di pasar lama Tangerang. Satu porsi bubur terdiri dari bubur, kecap asin, daging ayam, cakwe, kuning telur, sawi asin, selada, serta ati ampela.
Bubur ayam ko iyo sangat cocok dihidangkan sebagai menu sarapan anda di kota Tangerang. Satu porsi bubur ayam dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau, yakni Rp 20.000.
Laksa Benteng
Kawasan Tangerang terkenal dengan kuliner legendaris berupa laksa. Berkunjung ke kota Tangerang, kurang lengkap rasanya jika tidak mencicipi laksa benteng.
Laksa benteng terdiri dari miei beras daun kucai,semur telur, ayam kari, kemudian disiram dengan kuah laksa yang khas. Seporsi laksa benteng dibanderol dengan harga Rp 15.000 saja. Laksa juga menjadi menu sarapan wajib bagi warga Tangerang.
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