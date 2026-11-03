Menu Anti Ribet! Begini Cara Membuat Nasi Goreng Kornet yang Gurih dan Menggugah Selera

JawaPos.com – Bingung menentukan menu makanan ketika waktu memasak terbatas? Nasi goreng bisa menjadi pilihan tepat karena proses pembuatannya sederhana dan bahan-bahannya mudah ditemukan di dapur.

Salah satu variasi yang menarik untuk dicoba adalah nasi goreng kornet. Perpaduan nasi putih, kornet sapi, telur, serta racikan bumbu sederhana menghasilkan hidangan dengan cita rasa gurih, sedikit pedas, dan aroma yang menggugah selera.

Selain cocok dijadikan menu sarapan, nasi goreng kornet juga bisa menjadi solusi praktis untuk makan siang maupun malam. Proses memasaknya pun relatif singkat sehingga tidak membutuhkan banyak waktu di dapur.

Menariknya, bahan-bahan yang digunakan cukup sederhana dan bisa disesuaikan dengan selera masing-masing.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep nasi goreng kornet yang lezat, praktis, dan bisa menjadi menu andalan di rumah.

Bahan-Bahan Nasi Goreng Kornet Siapkan beberapa bahan berikut sebelum mulai memasak:

400 gram nasi putih.

100 gram kornet sapi.

5 siung bawang merah.

3 siung bawang putih.

4 buah cabai rawit merah.

3 buah cabai merah keriting.

1 batang daun bawang.

1 sendok makan margarin.

1 sendok makan kecap asin.

1 sendok makan saus tiram.

1–2 sendok makan minyak goreng.

2 butir telur.

½ sendok makan gula pasir.

½ sendok teh penyedap rasa. Bahan Pelengkap Agar sajian semakin menggugah selera, siapkan juga:

Irisan mentimun.

Potongan tomat.

Kerupuk.

Bawang merah goreng. Cara Membuat Nasi Goreng Kornet 1. Siapkan dan Potong Semua Bumbu

Langkah pertama, kupas bawang merah dan bawang putih, kemudian cincang atau iris sesuai kebutuhan.