Menu Anti Ribet! Begini Cara Membuat Nasi Goreng Kornet yang Gurih dan Menggugah Selera

Resep Nasi Goreng Kornet yang Praktis./ YouTube Devina Hermawan
JawaPos.com – Bingung menentukan menu makanan ketika waktu memasak terbatas? Nasi goreng bisa menjadi pilihan tepat karena proses pembuatannya sederhana dan bahan-bahannya mudah ditemukan di dapur.
Salah satu variasi yang menarik untuk dicoba adalah nasi goreng kornet. Perpaduan nasi putih, kornet sapi, telur, serta racikan bumbu sederhana menghasilkan hidangan dengan cita rasa gurih, sedikit pedas, dan aroma yang menggugah selera.
Selain cocok dijadikan menu sarapan, nasi goreng kornet juga bisa menjadi solusi praktis untuk makan siang maupun malam. Proses memasaknya pun relatif singkat sehingga tidak membutuhkan banyak waktu di dapur.
Menariknya, bahan-bahan yang digunakan cukup sederhana dan bisa disesuaikan dengan selera masing-masing.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep nasi goreng kornet yang lezat, praktis, dan bisa menjadi menu andalan di rumah.
Siapkan beberapa bahan berikut sebelum mulai memasak:
Agar sajian semakin menggugah selera, siapkan juga:
1. Siapkan dan Potong Semua Bumbu
Langkah pertama, kupas bawang merah dan bawang putih, kemudian cincang atau iris sesuai kebutuhan.
Potong cabai rawit dan cabai merah keriting. Setelah itu, iris daun bawang dan pisahkan bagian putih serta hijaunya.
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