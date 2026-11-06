Resep Black Sesame Pudding, Dessert Taiwan yang Lembut dan Creamy

JawaPos.com - Punya stok susu dan wijen hitam di rumah? Keduanya bisa diolah menjadi dessert ala Taiwan yang lembut, creamy, sekaligus punya aroma khas wijen yang cukup kuat. Black sesame pudding dapat menjadi pilihan untuk menikmati hidangan penutup dengan tampilan sederhana tetapi tetap menarik.

Resep black sesame pudding ini dibagikan oleh akun Instagram @ameliachuatan. Selain cocok disajikan sebagai dessert setelah makan, hidangan ini juga disebut dapat menjadi ide untuk menu jualan frozen food atau dessert rumahan karena bahan-bahannya relatif mudah ditemukan.

Kunci dari pudding ini ada pada penggunaan wijen hitam yang disangrai terlebih dahulu kemudian dihaluskan. Wijen hitam tersebut memberikan warna dan cita rasa khas pada pudding, sementara perpaduan susu UHT dan susu evaporasi membuat teksturnya terasa lebih creamy. Agar-agar dan gelatin digunakan untuk membantu menghasilkan tekstur pudding yang lembut tetapi tetap set saat didinginkan.

Bahan

1.000 ml susu UHT

400 ml susu evaporasi

300 ml air

1 bungkus agar-agar plain

5 gram gelatin, bloom dengan air dingin

120 gram gula pasir

20 gram wijen hitam, sangrai lalu blender

1 gram garam

Cara Pembuatan

1. Sangrai wijen hitam hingga harum, kemudian biarkan sedikit dingin. Setelah itu, blender atau haluskan wijen sampai teksturnya menjadi lebih lembut.

2. Siapkan gelatin dengan cara melakukan blooming menggunakan air dingin sesuai petunjuk penggunaan pada kemasan. Diamkan hingga gelatin menyerap air dan mengembang.

3. Masukkan susu UHT, susu evaporasi, air, agar-agar plain, gula pasir, wijen hitam yang sudah dihaluskan, dan garam ke dalam panci.

4. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata. Masak menggunakan api kecil sambil terus diaduk agar agar-agar dan gula larut dengan baik serta bagian bawah panci tidak mudah gosong.

5. Setelah campuran panas dan bahan-bahan tercampur, masukkan gelatin yang sudah di-bloom. Aduk hingga gelatin larut dan tercampur rata dengan adonan.

6. Setelah semua bahan tercampur, matikan api. Jika terdapat bagian wijen yang masih menggumpal, adonan dapat disaring terlebih dahulu agar hasil pudding lebih halus.

7. Tuangkan adonan black sesame pudding ke dalam wadah atau cetakan sesuai selera. Diamkan hingga uap panas berkurang, kemudian masukkan ke dalam lemari pendingin.

8. Dinginkan sampai pudding set dan teksturnya menjadi lembut serta kokoh. Setelah itu, black sesame pudding siap disajikan dalam keadaan dingin.

Black sesame pudding menawarkan perpaduan tekstur lembut dengan aroma wijen hitam yang khas. Rasanya gurih, creamy, dan manis, sehingga bisa menjadi pilihan dessert yang berbeda dari pudding berbahan cokelat atau buah.

Jika ingin dijadikan ide jualan, pudding dapat dibuat dalam beberapa wadah berukuran kecil agar lebih praktis untuk disimpan dan disajikan. Sajikan dalam keadaan dingin supaya teksturnya tetap terasa lembut dan dessert semakin nikmat disantap.