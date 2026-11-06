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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 6 November 2026 | 20.41 WIB

Ide Dessert Sehat! Resep Chrysan Tea Jelly yang Segar dan Praktis

Resep Chrysan Tea Jelly yang Mudah Dibuat di Rumah / foto: YouTube Devina Hermawan - Image

Resep Chrysan Tea Jelly yang Mudah Dibuat di Rumah / foto: YouTube Devina Hermawan

JawaPos.com – Chrysan tea jelly ini merupakan dessert dengan bahan dasar teh krisan yang diolah menjadi jelly.

Perlu diketahui bahwa teh krisan ini memiliki aroma bunga yang khas dengan cita risa ringan, sehingga cocok dipadukan dengan pemanis dan bahan pelengkap lainnya.

Dessert dingin ini menjadi salah satu pilihan camilan yang cocok dinikmati saat cuaca panas. Selain rasa yang manis dan menyegarkan, hidangan ini bisa menjadi variasi menarik yang bisa dibuat sendiri di rumah.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan pada Jumat (6/11), berikut ini merupakan resep chrysan tea jelly yang enak dan bisa coba di rumah.

Yuk simak apa saja bahan-bahan dan cara untuk membuat chrysan tea jelly yang bikin ketagihan.

Bahan-bahan untuk membuat chrysan tea jelly:

Bahan jelly:

·       100 gram teh chrysanthemum instan

·       1 pack atau 15 gram bubuk jeli polos

·       1½ liter air

Editor: Setyo Adi Nugroho
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