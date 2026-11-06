Resep Tomato Egg Floss, Olahan Telur dengan Saus Tomat Gurih dan Manis

JawaPos.com - Telur menjadi salah satu bahan makanan yang mudah diolah menjadi berbagai hidangan. Selain dibuat telur dadar atau telur ceplok, bahan sederhana ini juga bisa disajikan dengan saus bercita rasa gurih dan sedikit manis. Salah satu olahan yang menarik untuk dicoba adalah tomato egg floss.

Resep tomato egg floss dibagikan oleh akun Instagram @jerrymci7. Hidangan ini memadukan telur dengan saus berbahan dasar tomat cincang, bawang putih, dan saus tomat. Tambahan saus tiram serta bumbu lainnya membuat rasanya lebih kaya, sementara daun bawang memberikan aroma segar sebagai pelengkap.

Cara membuatnya juga cukup praktis karena menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di dapur. Telur dimasak terlebih dahulu, kemudian disajikan bersama saus tomat yang dimasak hingga mengental. Perpaduan rasa asam segar dari tomat, gurihnya bumbu, dan tekstur telur membuat menu ini cocok dijadikan lauk pendamping nasi hangat.

Bahan

4 butir telur

1 sdm margarin

5 siung bawang putih, cincang

5 buah tomat, cincang

100 ml air

5 sdm saus tomat

1 sdt saus tiram

1/2 sdt kaldu bubuk

1/2 sdt garam

1 sdt gula

1/3 sdt lada

1 sdm tepung maizena

Daun bawang secukupnya

Cara Pembuatan

1. Pecahkan telur ke dalam wadah, lalu kocok hingga bagian putih dan kuningnya tercampur rata. Panaskan sedikit margarin di wajan, kemudian masak telur sesuai tingkat kematangan yang diinginkan. Aduk perlahan agar telur membentuk gumpalan lembut, lalu angkat dan sisihkan.

2. Gunakan wajan yang sama untuk membuat saus. Tambahkan margarin, lalu tumis bawang putih cincang hingga harum dan mulai berubah warna.

3. Masukkan tomat yang sudah dicincang. Aduk dan masak sampai tomat mulai layu serta mengeluarkan sari alaminya.

4. Tuangkan 100 ml air, kemudian tambahkan saus tomat, saus tiram, kaldu bubuk, garam, gula, dan lada. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata.

5. Larutkan tepung maizena dengan sedikit air, lalu tuangkan ke dalam saus sambil terus diaduk. Masak menggunakan api kecil hingga saus mengental dan teksturnya lebih pekat.

6. Masukkan telur yang sudah dimasak sebelumnya ke dalam saus tomat. Aduk perlahan agar telur terbalut saus tanpa membuat teksturnya terlalu hancur.

7. Terakhir, tambahkan daun bawang yang sudah diiris. Aduk sebentar hingga tercampur, kemudian matikan api dan sajikan selagi hangat.

Tomato egg floss bisa menjadi alternatif menu telur yang sederhana tetapi tidak membosankan. Saus tomatnya yang gurih dan sedikit manis membuat hidangan ini cocok disantap bersama nasi putih hangat. Apalagi, bahan-bahannya cukup terjangkau sehingga bisa dijadikan pilihan lauk untuk makan sehari-hari.

Agar hasilnya lebih nikmat, telur sebaiknya tidak dimasak terlalu lama supaya teksturnya tetap lembut. Sementara itu, tingkat kekentalan saus bisa disesuaikan dengan selera. Jika menyukai saus yang lebih encer, jumlah larutan maizena dapat dikurangi agar rasa tomat tetap terasa segar.