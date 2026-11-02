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Penulis: Nola Amalia Rosyada
Selasa, 3 November 2026 | 05.17 WIB

Resep Sayur Bobor Bayam, Kuah Santan Gurih dengan Aroma Kencur

Potret sayur bobor bayam dengan kuah santan yang cocok untuk lauk nasi hangat. (Sumber: instagram.com/@adelscooking)


JawaPos.com - Sayur bobor menjadi salah satu hidangan rumahan yang identik dengan kuah santan gurih dan aroma rempah yang khas. Perpaduan bayam, jagung, dan wortel membuat sayur ini terasa lebih lengkap untuk menemani nasi putih hangat. Meski bahan dan cara memasaknya sederhana, cita rasa kuahnya yang creamy membuat sayur bobor cocok dijadikan menu sehari-hari.

Resep sayur bobor ini dibagikan oleh akun Instagram @adelscooking. Bumbu halusnya menggunakan bawang merah, kencur, kemiri, dan udang kering yang memberikan perpaduan rasa gurih serta aroma khas. Selain itu, daun salam dan lengkuas membantu memperkaya aroma kuah santan sehingga terasa semakin nikmat.

Sayur bobor bayam juga cukup mudah dibuat di rumah karena bahan-bahannya dapat ditemukan di pasar tradisional maupun supermarket. Jagung dan wortel memberikan variasi tekstur serta rasa manis alami, sementara bayam menjadi sayuran utama yang dimasukkan menjelang akhir proses memasak agar tidak terlalu layu.

Bahan
6 siung bawang merah
1/2 ruas kelingking kencur
2 buah kemiri
1 sdm udang kering
1.300 ml air
1 lembar daun salam
1 ruas lengkuas seukuran ibu jari
1 sdm bawang putih bubuk
1 sdt ketumbar bubuk
2 sdt kaldu jamur
2 sdt garam
2 sdt gula pasir
1 buah jagung, potong sesuai selera
1 buah wortel, iris
Bayam secukupnya, petik dan cuci bersih
1 bungkus santan

Cara Pembuatan
1. Siapkan bawang merah, kencur, kemiri, dan udang kering. Haluskan seluruh bahan tersebut menggunakan ulekan atau blender hingga membentuk bumbu yang cukup lembut.
2. Tuangkan air ke dalam panci, lalu masukkan bumbu halus. Tambahkan daun salam, lengkuas yang sudah dimemarkan, bawang putih bubuk, dan ketumbar bubuk.
3. Nyalakan kompor dan masak kuah hingga mendidih. Aduk sesekali agar bumbu tercampur rata dan aromanya keluar.
4. Masukkan potongan jagung dan irisan wortel ke dalam panci. Masak hingga kedua sayuran mulai empuk. Jagung dapat dimasukkan terlebih dahulu jika potongannya cukup besar agar matang merata.
5. Tambahkan kaldu jamur, garam, dan gula pasir. Aduk hingga bumbu larut, kemudian cicipi kuah untuk menyesuaikan rasa gurih dan manisnya.
6. Tuangkan santan ke dalam panci sambil terus diaduk perlahan. Gunakan api sedang cenderung kecil agar santan tidak pecah. Masak hingga kuah kembali panas dan tercampur rata.
7. Masukkan bayam yang sudah dicuci bersih. Aduk perlahan hingga bayam layu dan matang. Hindari memasaknya terlalu lama agar warna serta tekstur bayam tetap terjaga.
8. Koreksi rasa sekali lagi. Jika seluruh sayuran sudah matang dan kuah terasa gurih, matikan api. Sayur bobor bayam siap disajikan selagi hangat bersama nasi putih.

Sayur bobor bayam menawarkan cita rasa sederhana yang mengingatkan pada masakan rumahan. Kuah santannya terasa gurih, sementara kencur memberikan aroma rempah yang khas. Tambahan jagung dan wortel juga membuat hidangan ini memiliki perpaduan tekstur yang lebih beragam.

Agar kuah tetap lezat, masukkan santan setelah sayuran mulai empuk dan aduk secara perlahan selama proses memasak. Bayam sebaiknya ditambahkan menjelang akhir agar tidak terlalu lembek. Sajikan sayur bobor bersama nasi hangat dan lauk sederhana seperti tempe goreng atau ikan asin untuk melengkapi menu makan keluarga.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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