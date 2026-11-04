Tak Perlu ke Restoran! Ini Resep Udang Bakar Madu yang Lezat dan Mudah Dibuat di Rumah

Resep Udang Bakar Madu Khas Resto Sunda yang Enak

JawaPos.com – Bagi pencinta hidangan seafood, udang bakar madu bisa menjadi pilihan menu yang sulit ditolak. Perpaduan rasa manis dari madu, gurihnya bumbu, serta aroma khas udang yang dimasak membuat hidangan ini terasa istimewa.

Menu yang sering dijumpai di restoran Sunda ini ternyata tidak harus dibeli di luar rumah. Dengan bahan-bahan sederhana dan proses memasak yang praktis, kamu bisa membuat udang bakar madu sendiri di dapur.

Menariknya, proses pengolahannya relatif singkat, bahkan bisa diselesaikan sekitar 10 menit jika seluruh bahan sudah disiapkan sebelumnya.

Udang bakar madu sangat nikmat disantap bersama nasi putih hangat, sambal terasi, dan lalapan segar. Hidangan ini juga cocok menjadi menu makan malam bersama keluarga maupun sajian spesial saat akhir pekan.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep udang bakar madu ala resto Sunda yang praktis, lezat, dan menggugah selera.

Bahan-bahan Udang Bakar Madu Bahan utama:

500 gram udang utuh

1 buah jeruk nipis

⅓ sendok teh garam

¼ sendok teh merica Bahan saus madu:

3 sendok makan madu

2 sendok makan saus tomat

2 sendok makan saus sambal rasa bawang putih

1 sendok makan saus tiram

2 sendok makan margarin suhu ruang

2 sendok makan air Cara Membuat Udang Bakar Madu Pertama, bersihkan udang dengan membuang bagian kepala atau bagian tajamnya. Belah bagian punggung udang, kemudian keluarkan kotoran yang terdapat di dalamnya. Setelah dibersihkan, masukkan udang ke dalam wadah. Tambahkan perasan jeruk nipis, garam, dan merica, kemudian aduk sampai seluruh permukaannya terbalut bumbu. Diamkan sebentar agar bumbu meresap. Siapkan mangkuk terpisah untuk membuat saus madu. Campurkan madu, saus tomat, saus sambal rasa bawang putih, saus tiram, dan margarin. Aduk seluruh bahan saus hingga tercampur rata. Tambahkan sedikit air, kemudian aduk kembali sampai menghasilkan saus dengan tekstur yang menyatu. Panaskan sedikit minyak di atas wajan atau alat pemanggang. Masukkan udang yang sudah dimarinasi, lalu masak kedua sisinya hingga setengah matang. Berikutnya, tuangkan saus madu yang sudah dibuat ke dalam wajan. Aduk sebentar agar seluruh bagian udang terlapisi saus secara merata dan bumbunya meresap. Setelah udang matang dan saus membalut permukaannya, angkat dan pindahkan ke piring saji. Udang bakar madu ala resto Sunda siap dinikmati selagi hangat. Sajikan bersama nasi putih, sambal terasi, dan lalapan agar rasanya semakin nikmat.