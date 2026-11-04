Tak Perlu ke Restoran! Ini Resep Udang Bakar Madu yang Lezat dan Mudah Dibuat di Rumah

JawaPos.com – Bagi pencinta hidangan seafood, udang bakar madu bisa menjadi pilihan menu yang sulit ditolak. Perpaduan rasa manis dari madu, gurihnya bumbu, serta aroma khas udang yang dimasak membuat hidangan ini terasa istimewa.
Menu yang sering dijumpai di restoran Sunda ini ternyata tidak harus dibeli di luar rumah. Dengan bahan-bahan sederhana dan proses memasak yang praktis, kamu bisa membuat udang bakar madu sendiri di dapur.
Menariknya, proses pengolahannya relatif singkat, bahkan bisa diselesaikan sekitar 10 menit jika seluruh bahan sudah disiapkan sebelumnya.
Udang bakar madu sangat nikmat disantap bersama nasi putih hangat, sambal terasi, dan lalapan segar. Hidangan ini juga cocok menjadi menu makan malam bersama keluarga maupun sajian spesial saat akhir pekan.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep udang bakar madu ala resto Sunda yang praktis, lezat, dan menggugah selera.
Bahan utama:
Bahan saus madu:
Udang bakar madu ala resto Sunda siap dinikmati selagi hangat. Sajikan bersama nasi putih, sambal terasi, dan lalapan agar rasanya semakin nikmat.
Itulah resep udang bakar madu dengan perpaduan rasa manis dan gurih yang bisa dibuat sendiri di rumah. Selain praktis, hidangan seafood ini juga cocok dijadikan menu andalan keluarga tanpa harus repot pergi ke restoran.
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