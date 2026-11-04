Resep Mie Setan Praktis, Rasanya Mirip Menu Pedas Favorit di Kedai

JawaPos.com – Bagi pencinta makanan pedas, mie setan tentu sudah tidak asing lagi. Hidangan berbahan dasar mie ini dikenal memiliki cita rasa pedas yang kuat dengan perpaduan bumbu gurih yang membuat siapa pun ingin mencicipinya kembali. Kuliner tersebut cukup populer di sejumlah kota di Indonesia, terutama Surabaya, Malang, hingga Jakarta. Salah satu daya tariknya adalah pilihan tingkat kepedasan yang bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing penikmatnya. Tidak hanya mengandalkan sambal, mie setan juga semakin nikmat dengan tambahan berbagai pelengkap, seperti pangsit goreng, bakso, maupun ayam cincang. Kombinasi tersebut menghasilkan sajian yang lebih kaya rasa sekaligus mengenyangkan. Kabar baiknya, kamu tidak harus pergi ke restoran atau kedai khusus untuk menikmati makanan ini. Mie setan ternyata bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan mie instan dan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan. Salah satu kunci kelezatannya terletak pada racikan spicy oil yang memadukan cabai, bawang putih, daun bawang, dan berbagai bumbu pelengkap. Dikutip dari resep yang dibagikan melalui kanal YouTube Devina Hermawan, berikut bahan-bahan dan langkah praktis membuat mie setan yang pedas, gurih, dan menggugah selera. Untuk menghasilkan mie setan dengan cita rasa yang nikmat, siapkan beberapa bahan berikut. Bahan utama: Bahan untuk membuat spicy oil: Bahan pelengkap: Setelah seluruh bahan tersedia, kamu bisa langsung mulai memasaknya. Ikuti langkah-langkah berikut agar bumbu meresap dan tercampur sempurna. Didihkan air dalam panci, kemudian masukkan mie instan dan masak hingga setengah matang. Selanjutnya, pecahkan telur ke dalam rebusan sambil diaduk perlahan. Tunggu hingga mie dan telur matang, lalu angkat dan tiriskan. Masukkan cabai rawit cincang, bawang putih, daun bawang, serta irisan daun jeruk ke dalam sebuah mangkuk tahan panas. Siram seluruh bahan tersebut menggunakan minyak goreng panas agar aroma rempah dan cabainya semakin keluar. Tambahkan saus sambal, bumbu mie instan, minyak bawang, minyak wijen, cabai bubuk, serta saus tiram ke dalam campuran spicy oil. Aduk hingga semua bahan menyatu dan menghasilkan bumbu dengan aroma yang harum.
Bahan-Bahan Membuat Mie Setan
Cara Membuat Mie Setan yang Pedas dan Gurih
JawaPos.com – Bagi pencinta makanan pedas, mie setan tentu sudah tidak asing lagi. Hidangan berbahan dasar mie ini dikenal memiliki cita rasa pedas yang kuat dengan perpaduan bumbu gurih yang membuat siapa pun ingin mencicipinya kembali.
Kuliner tersebut cukup populer di sejumlah kota di Indonesia, terutama Surabaya, Malang, hingga Jakarta. Salah satu daya tariknya adalah pilihan tingkat kepedasan yang bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing penikmatnya.
Tidak hanya mengandalkan sambal, mie setan juga semakin nikmat dengan tambahan berbagai pelengkap, seperti pangsit goreng, bakso, maupun ayam cincang. Kombinasi tersebut menghasilkan sajian yang lebih kaya rasa sekaligus mengenyangkan.
Kabar baiknya, kamu tidak harus pergi ke restoran atau kedai khusus untuk menikmati makanan ini. Mie setan ternyata bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan mie instan dan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan.
Salah satu kunci kelezatannya terletak pada racikan spicy oil yang memadukan cabai, bawang putih, daun bawang, dan berbagai bumbu pelengkap.
Dikutip dari resep yang dibagikan melalui kanal YouTube Devina Hermawan, berikut bahan-bahan dan langkah praktis membuat mie setan yang pedas, gurih, dan menggugah selera.
Untuk menghasilkan mie setan dengan cita rasa yang nikmat, siapkan beberapa bahan berikut.
Bahan utama:
Bahan untuk membuat spicy oil:
Bahan pelengkap:
Setelah seluruh bahan tersedia, kamu bisa langsung mulai memasaknya. Ikuti langkah-langkah berikut agar bumbu meresap dan tercampur sempurna.
Didihkan air dalam panci, kemudian masukkan mie instan dan masak hingga setengah matang. Selanjutnya, pecahkan telur ke dalam rebusan sambil diaduk perlahan. Tunggu hingga mie dan telur matang, lalu angkat dan tiriskan.
Masukkan cabai rawit cincang, bawang putih, daun bawang, serta irisan daun jeruk ke dalam sebuah mangkuk tahan panas. Siram seluruh bahan tersebut menggunakan minyak goreng panas agar aroma rempah dan cabainya semakin keluar.
Tambahkan saus sambal, bumbu mie instan, minyak bawang, minyak wijen, cabai bubuk, serta saus tiram ke dalam campuran spicy oil. Aduk hingga semua bahan menyatu dan menghasilkan bumbu dengan aroma yang harum.
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