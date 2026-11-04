Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 5 November 2026 | 05.02 WIB

Resep Mie Setan Praktis, Rasanya Mirip Menu Pedas Favorit di Kedai

Resep Mie Setan yang Enak dan Praktis

JawaPos.com – Bagi pencinta makanan pedas, mie setan tentu sudah tidak asing lagi. Hidangan berbahan dasar mie ini dikenal memiliki cita rasa pedas yang kuat dengan perpaduan bumbu gurih yang membuat siapa pun ingin mencicipinya kembali.

Kuliner tersebut cukup populer di sejumlah kota di Indonesia, terutama Surabaya, Malang, hingga Jakarta. Salah satu daya tariknya adalah pilihan tingkat kepedasan yang bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing penikmatnya.

Tidak hanya mengandalkan sambal, mie setan juga semakin nikmat dengan tambahan berbagai pelengkap, seperti pangsit goreng, bakso, maupun ayam cincang. Kombinasi tersebut menghasilkan sajian yang lebih kaya rasa sekaligus mengenyangkan.

Kabar baiknya, kamu tidak harus pergi ke restoran atau kedai khusus untuk menikmati makanan ini. Mie setan ternyata bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan mie instan dan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan.

Salah satu kunci kelezatannya terletak pada racikan spicy oil yang memadukan cabai, bawang putih, daun bawang, dan berbagai bumbu pelengkap.

Dikutip dari resep yang dibagikan melalui kanal YouTube Devina Hermawan, berikut bahan-bahan dan langkah praktis membuat mie setan yang pedas, gurih, dan menggugah selera.

Bahan-Bahan Membuat Mie Setan

Untuk menghasilkan mie setan dengan cita rasa yang nikmat, siapkan beberapa bahan berikut.

Bahan utama:

  • 3 bungkus mie instan.
  • 2 butir telur.

Bahan untuk membuat spicy oil:

  • 10 buah cabai rawit, cincang halus.
  • 2 batang daun bawang, cincang.
  • 1 siung bawang putih, cincang.
  • 3 lembar daun jeruk, buang tulangnya lalu iris tipis (opsional).
  • 2 sendok makan cabai bubuk.
  • 2 sendok teh saus tiram.
  • 3 bungkus bumbu mie instan atau kaldu ayam bubuk.
  • 3 sendok makan minyak goreng.
  • 1 sendok teh minyak wijen (opsional).
  • 2 bungkus minyak bawang dari mie instan.
  • 3 bungkus saus sambal dari mie instan.

Bahan pelengkap:

  • 1 batang daun bawang, iris tipis.
  • 3 bungkus bawang goreng dari mie instan.

Cara Membuat Mie Setan yang Pedas dan Gurih

Setelah seluruh bahan tersedia, kamu bisa langsung mulai memasaknya. Ikuti langkah-langkah berikut agar bumbu meresap dan tercampur sempurna.

  1. Rebus mie dan telur

    Didihkan air dalam panci, kemudian masukkan mie instan dan masak hingga setengah matang. Selanjutnya, pecahkan telur ke dalam rebusan sambil diaduk perlahan. Tunggu hingga mie dan telur matang, lalu angkat dan tiriskan.

  • Siapkan bahan spicy oil

    Masukkan cabai rawit cincang, bawang putih, daun bawang, serta irisan daun jeruk ke dalam sebuah mangkuk tahan panas. Siram seluruh bahan tersebut menggunakan minyak goreng panas agar aroma rempah dan cabainya semakin keluar.

  • Racik bumbu mie

    Tambahkan saus sambal, bumbu mie instan, minyak bawang, minyak wijen, cabai bubuk, serta saus tiram ke dalam campuran spicy oil. Aduk hingga semua bahan menyatu dan menghasilkan bumbu dengan aroma yang harum.

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
    Ikuti kami di Google
    Tags

    Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

    Jawa Pos

    Ikuti

    Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

    Artikel Terkait
    Tak Perlu ke Restoran! Ini Resep Udang Bakar Madu yang Lezat dan Mudah Dibuat di Rumah - Image
    Kuliner

    Tak Perlu ke Restoran! Ini Resep Udang Bakar Madu yang Lezat dan Mudah Dibuat di Rumah

    Kamis, 5 November 2026 | 04.40 WIB

    Dijamin Bikin Ketagihan! Resep Dimsum Ayam Halal dengan Saus Cocol Pedas Gurih - Image
    Kuliner

    Dijamin Bikin Ketagihan! Resep Dimsum Ayam Halal dengan Saus Cocol Pedas Gurih

    Kamis, 5 November 2026 | 04.24 WIB

    Dijamin Bikin Nambah Nasi, Ini Resep Semur Ayam Rumahan yang Mudah Dibuat - Image
    Kuliner

    Dijamin Bikin Nambah Nasi, Ini Resep Semur Ayam Rumahan yang Mudah Dibuat

    Kamis, 5 November 2026 | 04.07 WIB

    Terpopuler

    7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan - Image
    1

    7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

    2

    Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati

    3

    Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

    4

    Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

    5

    Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

    6

    5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

    7

    Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri

    8

    Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite

    9

    Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

    10

    Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

    Jawa Pos
    JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
    Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
    021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
    info@jawapos.com

    Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

    © 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
    Download Aplikasi JawaPos.com
    Download PlaystoreDownload Appstore