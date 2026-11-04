Kuliner Legendaris Jawa Timur, Begini Resep Rawon Empuk dan Lezat untuk Keluarga

Resep Rawon Khas Jawa Timur yang Bikin Nagih JawaPos.com – Indonesia memiliki beragam kuliner tradisional dengan cita rasa khas yang selalu berhasil menggugah selera. Salah satunya adalah rawon, hidangan berkuah asal Jawa Timur yang terkenal dengan warna hitam pekat dan aroma rempahnya. Keistimewaan rawon terletak pada penggunaan kluwek sebagai bahan utama yang memberikan warna gelap sekaligus cita rasa gurih dan sedikit khas pada kuahnya. Perpaduan bumbu tradisional tersebut membuat hidangan ini memiliki karakter rasa yang berbeda dari olahan daging sapi lainnya. Rawon biasanya menggunakan potongan daging sapi yang dimasak hingga empuk bersama racikan rempah pilihan. Proses memasaknya menghasilkan kuah kaya rasa yang semakin nikmat ketika disantap dalam keadaan hangat. Untuk penyajiannya, rawon umumnya dilengkapi nasi putih, tauge, telur asin, bawang goreng, sambal, dan perasan jeruk nipis. Kombinasi berbagai pelengkap tersebut menghadirkan perpaduan rasa gurih, segar, dan pedas dalam satu hidangan. Menariknya, kamu tidak harus pergi ke rumah makan khas Jawa Timur untuk menikmati sajian ini. Rawon juga bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan. Dilansir dari resep yang dibagikan melalui akun YouTube Devina Hermawan, berikut bahan-bahan dan cara membuat rawon khas Jawa Timur yang lezat dan kaya rempah. Bahan-Bahan Membuat Rawon Sebelum mulai memasak, siapkan seluruh bahan berikut agar proses pembuatan rawon lebih mudah. Bahan utama: 500 gram daging sapi sengkel.

2 batang serai, memarkan dan potong.

2 lembar daun salam.

5 lembar daun jeruk.

1 buah tomat merah.

1,5 liter air.

¾ sendok makan garam.

2 sendok teh kaldu bubuk atau penyedap.

1,5 sendok makan gula pasir.

½ sendok teh merica.

1 batang daun bawang, potong-potong. Bahan bumbu halus: 6 siung bawang putih.

10 siung bawang merah.

5 buah kluwek.

4 butir kemiri sangrai.

3 cm kunyit.

50 ml minyak goreng.

50 ml air. Bahan sambal: 20 buah cabai rawit merah.

3 siung bawang putih.

50 ml air.

¼ sendok teh garam.

½ sendok teh gula pasir.

¼ sendok teh kaldu bubuk atau penyedap.

Minyak goreng secukupnya. Bahan pelengkap: Telur asin.

Bawang goreng.

Jeruk nipis.

Kecambah atau tauge pendek. Cara Membuat Rawon Khas Jawa Timur Setelah semua bahan tersedia, ikuti tahapan memasak berikut untuk mendapatkan kuah rawon yang hitam pekat, gurih, dan kaya aroma rempah. Haluskan seluruh bumbu Masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri sangrai, kluwek, kunyit, dan minyak goreng ke dalam blender. Tambahkan air, kemudian proses hingga seluruh bahan menjadi bumbu halus. Tumis bumbu hingga harum Panaskan wajan dengan api sedang cenderung kecil. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, lalu tumis sampai matang dan minyak mulai terpisah.