Resep Honey BBQ Chicken Tenders, Ayam Crispy dengan Saus Madu

Potret honey BBQ chicken tenders dengan ayam fillet renyah dan saus madu gurih. (Sumber: instagram.com/@jayskitchenspice)
JawaPos.com - Menonton film favorit rasanya semakin seru jika ditemani camilan yang lezat. Salah satu menu yang bisa dicoba adalah honey BBQ chicken tenders. Hidangan ini memadukan potongan ayam fillet yang digoreng hingga renyah dengan saus madu dan BBQ bercita rasa manis, gurih, serta sedikit asam dari saus tomat.
Keistimewaan menu ini terletak pada perpaduan tekstur dan rasanya. Ayam dibumbui terlebih dahulu menggunakan bawang putih, bawang bombay, paprika, dan parsley agar lebih kaya rasa. Setelah digoreng hingga crispy, ayam kemudian disajikan bersama saus honey BBQ yang dibuat dari mentega, bawang putih, saus tomat, dan madu.
Resep honey BBQ chicken tenders ini dibagikan oleh akun Instagram @jayskitchenspice. Bahan-bahannya cukup mudah ditemukan dan proses pembuatannya bisa dilakukan sendiri di rumah. Menu ini juga cocok dijadikan alternatif camilan saat berkumpul bersama keluarga atau teman.
Bahan
Bahan marinasi ayam:
250 gram ayam fillet
1 sdt bawang putih bubuk
1 sdt bawang bombay bubuk
1 sdt paprika bubuk
1 sdt parsley kering
1 sdt garam
1 sdt lada bubuk
Bahan adonan basah dan kering:
10 sdm tepung terigu
1 sdt bawang putih bubuk
1 sdt bawang bombay bubuk
1 sdt paprika bubuk
Air secukupnya untuk adonan basah
Bahan saus honey BBQ:
2 sdm mentega
1 siung bawang putih, cincang
5 sdt saus tomat
5 sdt madu
1/2 sdt bawang putih bubuk
1/2 sdt bawang bombay bubuk
Bahan tambahan:
Minyak goreng secukupnya
Cara Pembuatan
1. Potong ayam fillet menjadi bentuk memanjang menyerupai chicken tenders. Usahakan ukuran setiap potongan tidak terlalu berbeda agar ayam lebih mudah matang secara merata.
2. Masukkan ayam ke dalam wadah, kemudian tambahkan bawang putih bubuk, bawang bombay bubuk, paprika bubuk, parsley kering, garam, dan lada bubuk. Aduk hingga seluruh potongan ayam terbalut bumbu. Diamkan beberapa saat agar bumbu meresap.
3. Siapkan dua wadah untuk proses pelapisan. Campurkan tepung terigu dengan bawang putih bubuk, bawang bombay bubuk, dan paprika bubuk. Ambil sebagian campuran tepung, lalu tambahkan air sedikit demi sedikit hingga membentuk adonan basah.
4. Celupkan ayam yang sudah dimarinasi ke dalam adonan basah, kemudian balurkan ke campuran tepung kering. Tekan perlahan agar tepung menempel dan menghasilkan lapisan yang lebih renyah.
5. Panaskan minyak dalam wajan. Goreng ayam secara bertahap hingga berwarna keemasan, renyah, dan matang sampai ke bagian dalam. Angkat lalu tiriskan.
6. Untuk membuat saus honey BBQ, lelehkan mentega di wajan dengan api kecil. Masukkan bawang putih cincang, lalu tumis hingga harum.
7. Tambahkan saus tomat dan madu. Masukkan bawang putih bubuk serta bawang bombay bubuk, kemudian aduk hingga seluruh bahan tercampur dan saus sedikit mengental.
8. Masukkan ayam crispy ke dalam saus, lalu aduk hingga seluruh permukaannya terlapisi. Jika ingin tekstur ayam tetap renyah lebih lama, saus juga bisa disajikan terpisah sebagai cocolan.
9. Angkat dan sajikan honey BBQ chicken tenders selagi hangat.
Honey BBQ chicken tenders menawarkan perpaduan rasa yang menarik dalam satu hidangan. Lapisan ayam yang renyah berpadu dengan saus madu yang manis dan gurih, sehingga cocok dinikmati tanpa perlu tambahan lauk lainnya.
Agar sensasi crispy tetap terasa, ayam sebaiknya baru dicampurkan dengan saus sesaat sebelum disajikan. Menu ini bisa dilengkapi dengan kentang goreng atau sayuran segar sebagai pendamping. Siapkan juga saus cocolan favorit agar camilan rumahan ini semakin nikmat untuk menemani waktu menonton film.
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