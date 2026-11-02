Resep Honey BBQ Chicken Tenders, Ayam Crispy dengan Saus Madu

Bahan

Bahan marinasi ayam:

250 gram ayam fillet

1 sdt bawang putih bubuk

1 sdt bawang bombay bubuk

1 sdt paprika bubuk

1 sdt parsley kering

1 sdt garam

1 sdt lada bubuk



Bahan adonan basah dan kering:

10 sdm tepung terigu

1 sdt bawang putih bubuk

1 sdt bawang bombay bubuk

1 sdt paprika bubuk

Air secukupnya untuk adonan basah



Bahan saus honey BBQ:

2 sdm mentega

1 siung bawang putih, cincang

5 sdt saus tomat

5 sdt madu

1/2 sdt bawang putih bubuk

1/2 sdt bawang bombay bubuk



Bahan tambahan:

Minyak goreng secukupnya



Cara Pembuatan

1. Potong ayam fillet menjadi bentuk memanjang menyerupai chicken tenders. Usahakan ukuran setiap potongan tidak terlalu berbeda agar ayam lebih mudah matang secara merata.

2. Masukkan ayam ke dalam wadah, kemudian tambahkan bawang putih bubuk, bawang bombay bubuk, paprika bubuk, parsley kering, garam, dan lada bubuk. Aduk hingga seluruh potongan ayam terbalut bumbu. Diamkan beberapa saat agar bumbu meresap.

3. Siapkan dua wadah untuk proses pelapisan. Campurkan tepung terigu dengan bawang putih bubuk, bawang bombay bubuk, dan paprika bubuk. Ambil sebagian campuran tepung, lalu tambahkan air sedikit demi sedikit hingga membentuk adonan basah.

4. Celupkan ayam yang sudah dimarinasi ke dalam adonan basah, kemudian balurkan ke campuran tepung kering. Tekan perlahan agar tepung menempel dan menghasilkan lapisan yang lebih renyah.

5. Panaskan minyak dalam wajan. Goreng ayam secara bertahap hingga berwarna keemasan, renyah, dan matang sampai ke bagian dalam. Angkat lalu tiriskan.

6. Untuk membuat saus honey BBQ, lelehkan mentega di wajan dengan api kecil. Masukkan bawang putih cincang, lalu tumis hingga harum.

7. Tambahkan saus tomat dan madu. Masukkan bawang putih bubuk serta bawang bombay bubuk, kemudian aduk hingga seluruh bahan tercampur dan saus sedikit mengental.

8. Masukkan ayam crispy ke dalam saus, lalu aduk hingga seluruh permukaannya terlapisi. Jika ingin tekstur ayam tetap renyah lebih lama, saus juga bisa disajikan terpisah sebagai cocolan.

9. Angkat dan sajikan honey BBQ chicken tenders selagi hangat.



Honey BBQ chicken tenders menawarkan perpaduan rasa yang menarik dalam satu hidangan. Lapisan ayam yang renyah berpadu dengan saus madu yang manis dan gurih, sehingga cocok dinikmati tanpa perlu tambahan lauk lainnya.



Agar sensasi crispy tetap terasa, ayam sebaiknya baru dicampurkan dengan saus sesaat sebelum disajikan. Menu ini bisa dilengkapi dengan kentang goreng atau sayuran segar sebagai pendamping. Siapkan juga saus cocolan favorit agar camilan rumahan ini semakin nikmat untuk menemani waktu menonton film.