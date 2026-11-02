Prediksi Skor De Red FC vs PSM Makassar: Aji Santoso Bisa Sulitkan Juku Eja

De Red FC akan menjamu PSM Makassar pada Grup K Zona Timur 2 League Cup 2026. Aji Santoso berencana melakukan rotasi pemain demi menjaga kebugaran tim menjelang pertandingan Championship. (Dok. de Red)
JawaPos.com - De Red FC akan menghadapi tantangan berat saat menjamu PSM Makassar pada Grup K Zona Timur 2 League Cup 2026 di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Selasa (3/11/2026) pukul 16.00 WIB.
Tuan rumah mengincar kemenangan meski diperkirakan tidak tampil dengan kekuatan penuh. Pelatih De Red FC Aji Santoso mengungkapkan rencana rotasi pemain untuk memberikan kesempatan kepada pemain yang masih minim mendapatkan menit bermain.
"Semua pemain siap, tetapi kami akan merotasi pemain untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang masih minim mendapatkan jam terbang," kata Aji di Surabaya, Senin.
Keputusan tersebut juga berkaitan dengan persiapan De Red menghadapi pertandingan Championship melawan PSBS Biak pada 7 November mendatang.
Di sisi lain, PSM Makassar datang dengan pengalaman yang lebih banyak di kompetisi level tertinggi sepak bola Indonesia. Kondisi tersebut membuat Juku Eja berpeluang memanfaatkan situasi tuan rumah yang sedang melakukan penyesuaian komposisi pemain.
Aji menilai pertandingan melawan PSM menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mendapatkan pengalaman menghadapi lawan berkualitas.
Menurutnya, De Red FC merupakan tim yang relatif baru terbentuk. Para pemain baru berkumpul pada musim ini sehingga pertandingan melawan PSM dapat menjadi sarana untuk memahami atmosfer persaingan di level tinggi.
Meski menghadapi lawan yang lebih berpengalaman, Aji menegaskan tidak akan mengubah karakter permainan timnya.
"Kalau filosofi tidak boleh diubah. Meskipun taktikal mungkin bisa berubah karena taktikal itu fleksibilitas. Artinya warna De Red tidak boleh berubah," tegasnya.
Aji juga meminta anak asuhnya bermain lepas. Dia menyadari PSM merupakan salah satu tim besar di Indonesia, tetapi tetap ingin anak asuhnya berusaha meraih kemenangan.
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