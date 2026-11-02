Ferry Boboho Ceritakan Awal Perkenalan dengan Febrie Adriansyah, Ngaku Lewat Perantara Arminsyah

JawaPos.com – Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry Boboho mengungkap awal mula dirinya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Ferry mengaku, perkenalannya dengan Febrie berawal dari Wakil Jaksa Agung periode 2017–2020, Arminsyah.

Ferry menyebut dirinya lebih dahulu mengenal Arminsyah sebelum akhirnya diperkenalkan kepada Febrie. Kedekatannya dengan Arminsyah bermula ketika dia kerap membantu memperbaiki kendaraan milik mantan Wakil Jaksa Agung tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Ferry saat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat eks Jampidsus Febrie Adriansyah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Senin (2/11).

Dalam perkara tersebut, selain Febrie, terdapat dua terdakwa lainnya, yakni Don Ritto alias Idon dan Nurman Herin. Ferry sendiri merupakan saksi yang memperoleh perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Awal perkenalan Ferry dengan Arminsyah terungkap ketika pengacara Febrie, Febri Diansyah, mengonfirmasi hubungan keduanya. Ferry sebelumnya diketahui sering membantu urusan kendaraan milik Arminsyah, termasuk perbaikan mobil dan penggantian oli.

"Nah, Saudara Saksi kan tadi sempat bilang bahwa ada perkenalan dengan Pak Arminsyah itu karena sering bantuin perbaiki mobil beliau atau ganti oli, benar?" tanya pengacara Febrie Adriansyah, Febri Diansyah.

"Iya, betul, Pak," jawab Ferry.

Febri kemudian menggali lebih jauh mengenai lokasi kendaraan milik Arminsyah yang kerap diperbaiki Ferry. Dia memastikan apakah mobil tersebut berada di Jakarta atau Surabaya.