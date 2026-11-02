MLSC 2026: SDN Manukan Kulon Pertahankan Gelar, Bandung Punya Juara Baru

Laga final KU 10 dan KU 12 MilkLife Soccer Challenge Surabaya Seri 1 2026 - 2027 di Lapangan Brawijaya, Surabaya, Minggu (1/11). (Istimewa)
JawaPos.com - SDN Manukan Kulon sukses mempertahankan gelar juara kategori usia (KU) 10 MilkLife Soccer Challenge (MLSC) Surabaya Seri 1 2026–2027.
Sementara itu, Bandung melahirkan dua kampiun baru, yakni SDN 075 Jatayu di KU 10 dan SDN 021 Ciporeat di KU 12. Di Surabaya, gelar KU 12 menjadi milik SDN Kalirungkut I/264 setelah mengalahkan SDN Dr. Sutomo V/327 dengan skor 2-1, Minggu (1/11).
Final KU 10 Surabaya mempertemukan SDN Manukan Kulon dengan SDN Dr. Sutomo V/327. SDN Manukan Kulon langsung tampil agresif dan unggul melalui gol Keyvara Malayeka pada menit pertama. Pemain andalan tersebut kembali mencetak gol pada menit ketujuh untuk membawa timnya memimpin 2-0.
SDN Dr. Sutomo V/327 tidak tinggal diam. Shezan Azarine Fahima memperkecil ketertinggalan melalui tendangan jarak jauh pada menit ke-11. Namun, hingga babak pertama berakhir, skor tetap 2-1. SDN Manukan Kulon akhirnya memastikan kemenangan 3-1 setelah Annasya Eka Aprilia mencetak gol tambahan menjelang laga usai.
Pada final KU 12 Surabaya, SDN Kalirungkut I/264 harus menghadapi perlawanan sengit SDN Dr. Sutomo V/327. Penjaga gawang Nayla Nur Hafizah berkali-kali menggagalkan peluang lawan pada babak pertama. Kebuntuan baru pecah pada menit ke-22 setelah kesalahan antisipasi bola berujung gol bagi SDN Kalirungkut I/264. Almira Anindira Arisanti kemudian menggandakan keunggulan, sebelum Adiba Utomo Putri memperkecil skor menjadi 2-1 menjelang pertandingan berakhir.
Pelatih SDN Kalirungkut I/264 Rico Rochmad Kurniawan mengaku bersyukur atas keberhasilan timnya. Dia menilai para pemain mampu menjalankan strategi dengan baik, terutama memanfaatkan kekuatan fisik dan tendangan untuk menciptakan peluang.
“Saya instruksikan untuk tidak banyak dribble, dapat bola langsung shoot. Alhamdulillah kami menang dan keberuntungan ada di tim kami,” kata Rico.
Agnia Nurul Fadhila Rohman menjadi salah satu pemain penting dalam keberhasilan SDN Kalirungkut I/264. Selain membantu tim meraih gelar juara KU 12, dia juga menyabet predikat top scorer dengan koleksi 21 gol. “Pertandingan hari ini sangat sulit, kiper lawan juga bagus, tapi saya bilang sama tim untuk terus semangat dan fokus,” ujar Agnia.
Sementara itu, Bandung menghadirkan dua juara baru. SDN 075 Jatayu merebut gelar KU 10 setelah mengalahkan SDN 065 Cihampelas dengan skor 2-1.
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