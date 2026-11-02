Murah dan Mengenyangkan, Ini 3 Warung Tendaan Favorit di Jakarta

3 Warung Tendaan di Jakarta yang Enak dan Wajib Dikunjungi / foto: Instagram @mejamakan.jkt
JawaPos.com – Warung tenda menjadi salah satu pilihan menarik untuk mengisi perut, terutama pada malam hari ketika ingin menikmati hidangan lezat bersama keluarga maupun teman.
Di Jakarta sendiri, terdapat banyak pilihan warung tenda yang bisa dikunjungi untuk berburu kuliner malam.
Tak hanya menawarkan suasana makan yang santai dan sederhana, warung tenda juga biasanya menyediakan beragam menu makanan lezat dengan harga yang relatif terjangkau.
Bagi kamu yang sedang mencari tempat makan dengan suasana santaidi Jakarta, berikut tiga rekomendasi warung tenda di Jakarta yang bisa dikunjungi.
1. Meja Makan Jakarta
Meja Makan Jakarta merupakan salah satu tempat makan yang berlokasi di kawasan Gandaria, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Tempat makan ini menawarkan aneka hidangan khas Indonesia dengan konsep sederhana yang cocok untuk dinikmati bersama dengan teman maupun keluarga.
Salah satu menu andalan di Meja Makan Jakarta adalah ayam bakar dengan cita rasa gurih dan kaya akan rempah.
Dilansir dari akun Instagram @mejamakan.jkt, tempat makan ini menawarkan banyak menu makanan, seperti oseng-oseng cabe ijo, oseng-oseng cabe merah, ayam goreng serundeng, ayam bakar rempah, bebek goreng serundeng, nasi telur tempe orek, dan menu makanan lainnya.
Terdapat juga menu minuman di Meja Makan Jakarta, seperti teh manis, jeruk peras, jeruk nipis, dan menu minuman lainnya.
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