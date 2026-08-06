Kuliner Surabaya yang Bikin Nagih, Ini 3 Tempat Makan Favorit dengan Harga Bersahabat

JawaPos.com – Surabaya tidak hanya dikenal sebagai kota metropolitan, tetapi juga memiliki kekayaan kuliner yang beragam. Berbagai pilihan makanan tersedia, mulai dari hidangan khas Nusantara hingga menu kekinian yang cocok dinikmati bersama teman maupun keluarga.

Selain menawarkan cita rasa yang menggoda, sejumlah tempat makan di Surabaya juga menghadirkan suasana nyaman dengan harga yang cukup terjangkau. Tak heran jika kota ini menjadi salah satu tujuan favorit bagi para pencinta kuliner.

Bagi kamu yang sedang mencari tempat makan enak di Surabaya namun masih bingung menentukan pilihan, berikut tiga rekomendasi kuliner yang bisa masuk dalam daftar kunjungan.

1. Warung Kurma Warung Kurma menjadi salah satu tempat makan di Surabaya yang menawarkan berbagai hidangan khas rumahan dengan rasa yang familiar dan menggugah selera.

Tempat ini menyediakan menu yang berbeda setiap harinya, sehingga pengunjung bisa menikmati pilihan makanan yang beragam. Beberapa menu yang tersedia antara lain nasi cumi hitam, lontong sayur telur, udang goreng, serta berbagai hidangan lainnya.

Dilansir dari akun Instagram @warungkurma.sby, makanan di tempat ini dibanderol dengan harga mulai sekitar Rp20 ribuan.

Warung Kurma berlokasi di Jalan Darmo Permai Selatan XI No.6, Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuhpakis, Surabaya, Jawa Timur.

2. Kedai Mama Nyoo Bagi pecinta masakan rumahan, Kedai Mama Nyoo bisa menjadi pilihan menarik untuk menikmati hidangan dengan cita rasa khas.

Tempat makan ini menyajikan berbagai menu yang menggugah selera, seperti ayam goreng cilantro, ayam goreng bumbu kuning, empal penyet, terong goreng, dan masih banyak pilihan lainnya.