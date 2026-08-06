Kuliner Surabaya yang Bikin Nagih, Ini 3 Tempat Makan Favorit dengan Harga Bersahabat

3 Tempat Makan di Surabaya yang Enak
JawaPos.com – Surabaya tidak hanya dikenal sebagai kota metropolitan, tetapi juga memiliki kekayaan kuliner yang beragam. Berbagai pilihan makanan tersedia, mulai dari hidangan khas Nusantara hingga menu kekinian yang cocok dinikmati bersama teman maupun keluarga.
Selain menawarkan cita rasa yang menggoda, sejumlah tempat makan di Surabaya juga menghadirkan suasana nyaman dengan harga yang cukup terjangkau. Tak heran jika kota ini menjadi salah satu tujuan favorit bagi para pencinta kuliner.
Bagi kamu yang sedang mencari tempat makan enak di Surabaya namun masih bingung menentukan pilihan, berikut tiga rekomendasi kuliner yang bisa masuk dalam daftar kunjungan.
Baca Juga:8 Kuliner Enak di Sekitar Stasiun MRT Lebak Bulus, Wajib Cicipi Mie Aceh Otentik dengan Cita Rasa Kh
Warung Kurma menjadi salah satu tempat makan di Surabaya yang menawarkan berbagai hidangan khas rumahan dengan rasa yang familiar dan menggugah selera.
Tempat ini menyediakan menu yang berbeda setiap harinya, sehingga pengunjung bisa menikmati pilihan makanan yang beragam. Beberapa menu yang tersedia antara lain nasi cumi hitam, lontong sayur telur, udang goreng, serta berbagai hidangan lainnya.
Dilansir dari akun Instagram @warungkurma.sby, makanan di tempat ini dibanderol dengan harga mulai sekitar Rp20 ribuan.
Warung Kurma berlokasi di Jalan Darmo Permai Selatan XI No.6, Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuhpakis, Surabaya, Jawa Timur.
Bagi pecinta masakan rumahan, Kedai Mama Nyoo bisa menjadi pilihan menarik untuk menikmati hidangan dengan cita rasa khas.
Tempat makan ini menyajikan berbagai menu yang menggugah selera, seperti ayam goreng cilantro, ayam goreng bumbu kuning, empal penyet, terong goreng, dan masih banyak pilihan lainnya.
Mengutip akun Instagram @kedaimamanyoo, harga menu di Kedai Mama Nyoo cukup bersahabat, yakni mulai dari sekitar Rp25 ribu.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!
Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara
Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya
Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal
Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!
Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi