Kenali 8 Genre Film Favorit dan Kaitannya dengan Kepribadian Seseorang

Ilustrasi sedang menonton film (Magnific)
JawaPos.com – Film menjadi salah satu bentuk hiburan yang digemari oleh berbagai kalangan, dengan pilihan genre yang beragam sesuai minat dan preferensi masing-masing individu.
Ketertarikan seseorang terhadap genre film tertentu kerap dikaitkan dengan karakteristik kepribadian, mulai dari kecenderungan mudah bergaul hingga memiliki sikap pengertian terhadap orang lain.
Kendati begitu, pilihan tontonan dapat menjadi salah satu aspek menarik untuk memahami minat, kecenderungan, serta karakteristik seseorang dalam kehidupan sehari-hari.
Melansir dari laman Very Well Mind, berikut genre film yang disuka dapat menentukan kepribadian seseorang.
1. Horror
Penggemar film horor cenderung lebih neurotik, kurang menyenangkan, dan kurang ekstrovert. Jadi bisa dikatakan penyuka film horror merupakan orang yang lebih cemas tetapi kurang supel dan patuh.
Mungkin orang yang lebih cemas menyukai film horor karena mereka dapat menontonnya di bioskop atau rumah mereka yang relatif aman.
Selain itu, penggemar horor cenderung menjadi pencari sensasi tinggi dengan empati rendah. Sehingga mereka senang menonton hal-hal yang akan membuat mereka terangsang dan kurang terganggu oleh adegan kekerasan karena mereka tidak mengidentifikasi diri dengan korban di layar.
2. Romantis
Penggemar film romantis adalah orang yang ekstrovert, mudah bergaul, dan tidak terlalu terbuka terhadap pengalaman. Artinya mereka supel dan mudah disukai, tetapi cenderung tidak reseptif terhadap berbagai pengalaman atau situasi.
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Jawa Pos
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