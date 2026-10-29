Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Penulis: Risma Azzah Fatin
Jumat, 30 Oktober 2026 | 03.41 WIB

Kenali 8 Genre Film Favorit dan Kaitannya dengan Kepribadian Seseorang

Ilustrasi sedang menonton film (Magnific) - Image

Ilustrasi sedang menonton film (Magnific)

JawaPos.com – Film menjadi salah satu bentuk hiburan yang digemari oleh berbagai kalangan, dengan pilihan genre yang beragam sesuai minat dan preferensi masing-masing individu.

Ketertarikan seseorang terhadap genre film tertentu kerap dikaitkan dengan karakteristik kepribadian, mulai dari kecenderungan mudah bergaul hingga memiliki sikap pengertian terhadap orang lain.

Kendati begitu, pilihan tontonan dapat menjadi salah satu aspek menarik untuk memahami minat, kecenderungan, serta karakteristik seseorang dalam kehidupan sehari-hari.

Melansir dari laman Very Well Mind, berikut genre film yang disuka dapat menentukan kepribadian seseorang.

1.     Horror

Penggemar film horor cenderung lebih neurotik, kurang menyenangkan, dan kurang ekstrovert. Jadi bisa dikatakan penyuka film horror merupakan orang yang lebih cemas tetapi kurang supel dan patuh.

Mungkin orang yang lebih cemas menyukai film horor karena mereka dapat menontonnya di bioskop atau rumah mereka yang relatif aman.

Selain itu, penggemar horor cenderung menjadi pencari sensasi tinggi dengan empati rendah. Sehingga mereka senang menonton hal-hal yang akan membuat mereka terangsang dan kurang terganggu oleh adegan kekerasan karena mereka tidak mengidentifikasi diri dengan korban di layar.

2.     Romantis

Penggemar film romantis adalah orang yang ekstrovert, mudah bergaul, dan tidak terlalu terbuka terhadap pengalaman. Artinya mereka supel dan mudah disukai, tetapi cenderung tidak reseptif terhadap berbagai pengalaman atau situasi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
SPK Suzuki XL7 Terbaru Tembus 1.300 Unit, Varian Termahal Justru Jadi Favorit - Image
Otomotif

SPK Suzuki XL7 Terbaru Tembus 1.300 Unit, Varian Termahal Justru Jadi Favorit

Minggu, 16 Agustus 2026 | 22.53 WIB

Kuliner Surabaya yang Bikin Nagih, Ini 3 Tempat Makan Favorit dengan Harga Bersahabat - Image
Kuliner

Kuliner Surabaya yang Bikin Nagih, Ini 3 Tempat Makan Favorit dengan Harga Bersahabat

Jumat, 7 Agustus 2026 | 02.49 WIB

Dari Senopati hingga Kembangan, Ini 10 Tempat Makan Ketoprak Favorit Warga Jakarta - Image
Kuliner

Dari Senopati hingga Kembangan, Ini 10 Tempat Makan Ketoprak Favorit Warga Jakarta

Rabu, 5 Agustus 2026 | 01.27 WIB

Terpopuler

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling - Image
1

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

2

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

5

Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober

6

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

7

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial

9

Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari

10

Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore