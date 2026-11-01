Murah Meriah tapi Nikmat! Resep Sambal Tempe Goang yang Cocok Jadi Lauk Andalan

Resep Sambal Tempe Goang Khas Sunda yang Enak dan Ekonomis. (YouTube Devina Hermawan) JawaPos.com – Tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk menyajikan hidangan lezat yang menggugah selera. Dengan bahan sederhana seperti tempe dan cabai rawit, kamu sudah bisa membuat lauk rumahan yang cocok dinikmati bersama nasi hangat. Salah satu menu yang patut dicoba adalah sambal tempe goang khas Sunda. Hidangan ini memadukan gurihnya tempe goreng dengan sambal bercita rasa pedas yang dibuat dari cabai rawit, bawang putih, serta aneka bumbu sederhana. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep sambal tempe goang ini cukup praktis untuk dipraktikkan sendiri di rumah. Bahan-bahannya mudah ditemukan dan proses pembuatannya tidak membutuhkan banyak waktu. Selain cocok dijadikan menu makan siang maupun malam, sajian ini juga bisa menjadi pilihan lauk ekonomis untuk keluarga. Perpaduan rasa pedas, gurih, dan sedikit manis dijamin membuat selera makan semakin meningkat. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Berikut daftar bahan dan langkah memasak sambal tempe goang khas Sunda. Bahan-bahan Sambal Tempe Goang 200 gram tempe

2 siung bawang putih

25 gram cabai rawit merah

45 gram cabai rawit hijau

1,5 sendok teh gula pasir

1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa

1 sendok teh garam

3–4 sendok makan minyak panas Bahan Pelengkap Nasi putih hangat

Kerupuk sesuai selera Cara Membuat Sambal Tempe Goang Goreng tempe terlebih dahulu. Potong tempe menjadi beberapa bagian sesuai selera. Setelah itu, goreng menggunakan minyak panas sampai bagian luarnya berwarna kecokelatan. Angkat dan tiriskan. Siapkan bumbu sambal. Masukkan bawang putih, garam, gula pasir, serta kaldu jamur ke dalam cobek. Ulek seluruh bahan hingga teksturnya cukup halus dan tercampur rata. Tambahkan cabai rawit. Masukkan cabai rawit merah dan hijau ke dalam bumbu yang sudah dihaluskan. Ulek kembali sampai cabai tercampur dengan bumbu lainnya. Sesuaikan tingkat kehalusan dengan selera. Siram menggunakan minyak panas. Panaskan minyak dalam wajan atau panci kecil. Setelah cukup panas, tuangkan minyak secara perlahan ke dalam sambal, kemudian aduk hingga seluruh bumbu tercampur merata. Campurkan tempe dengan sambal. Masukkan tempe goreng ke dalam cobek, lalu tekan dan hancurkan menggunakan ulekan hingga menyatu dengan sambal. Aduk kembali agar bumbu meresap ke seluruh bagian tempe. Sajikan selagi segar. Pindahkan sambal tempe goang ke piring saji. Hidangkan bersama nasi putih hangat dan kerupuk agar semakin nikmat. Tips agar Sambal Tempe Goang Lebih Nikmat Untuk mendapatkan cita rasa yang lebih mantap, gunakan tempe yang masih segar dan goreng hingga bagian luarnya sedikit renyah. Perpaduan cabai rawit merah dan hijau memberikan sensasi pedas sekaligus aroma khas pada sambal. Jika tidak terlalu menyukai makanan pedas, jumlah cabai bisa dikurangi sesuai selera. Pastikan minyak yang digunakan cukup panas agar aroma bawang putih dan cabai semakin keluar ketika disiramkan ke sambal. Sambal tempe goang paling nikmat disantap bersama nasi hangat. Meski menggunakan bahan sederhana dan biaya yang relatif terjangkau, hidangan khas Sunda ini bisa menjadi menu andalan keluarga di rumah. Selamat mencoba!