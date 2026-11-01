Murah Meriah tapi Nikmat! Resep Sambal Tempe Goang yang Cocok Jadi Lauk Andalan

JawaPos.com – Tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk menyajikan hidangan lezat yang menggugah selera. Dengan bahan sederhana seperti tempe dan cabai rawit, kamu sudah bisa membuat lauk rumahan yang cocok dinikmati bersama nasi hangat. Salah satu menu yang patut dicoba adalah sambal tempe goang khas Sunda. Hidangan ini memadukan gurihnya tempe goreng dengan sambal bercita rasa pedas yang dibuat dari cabai rawit, bawang putih, serta aneka bumbu sederhana. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep sambal tempe goang ini cukup praktis untuk dipraktikkan sendiri di rumah. Bahan-bahannya mudah ditemukan dan proses pembuatannya tidak membutuhkan banyak waktu. Selain cocok dijadikan menu makan siang maupun malam, sajian ini juga bisa menjadi pilihan lauk ekonomis untuk keluarga. Perpaduan rasa pedas, gurih, dan sedikit manis dijamin membuat selera makan semakin meningkat. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Berikut daftar bahan dan langkah memasak sambal tempe goang khas Sunda. Untuk mendapatkan cita rasa yang lebih mantap, gunakan tempe yang masih segar dan goreng hingga bagian luarnya sedikit renyah. Perpaduan cabai rawit merah dan hijau memberikan sensasi pedas sekaligus aroma khas pada sambal. Jika tidak terlalu menyukai makanan pedas, jumlah cabai bisa dikurangi sesuai selera. Pastikan minyak yang digunakan cukup panas agar aroma bawang putih dan cabai semakin keluar ketika disiramkan ke sambal. Sambal tempe goang paling nikmat disantap bersama nasi hangat. Meski menggunakan bahan sederhana dan biaya yang relatif terjangkau, hidangan khas Sunda ini bisa menjadi menu andalan keluarga di rumah. Selamat mencoba!
Bahan-bahan Sambal Tempe Goang
Bahan Pelengkap
Cara Membuat Sambal Tempe Goang
Tips agar Sambal Tempe Goang Lebih Nikmat
JawaPos.com – Tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk menyajikan hidangan lezat yang menggugah selera. Dengan bahan sederhana seperti tempe dan cabai rawit, kamu sudah bisa membuat lauk rumahan yang cocok dinikmati bersama nasi hangat.
Salah satu menu yang patut dicoba adalah sambal tempe goang khas Sunda. Hidangan ini memadukan gurihnya tempe goreng dengan sambal bercita rasa pedas yang dibuat dari cabai rawit, bawang putih, serta aneka bumbu sederhana.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep sambal tempe goang ini cukup praktis untuk dipraktikkan sendiri di rumah. Bahan-bahannya mudah ditemukan dan proses pembuatannya tidak membutuhkan banyak waktu.
Selain cocok dijadikan menu makan siang maupun malam, sajian ini juga bisa menjadi pilihan lauk ekonomis untuk keluarga. Perpaduan rasa pedas, gurih, dan sedikit manis dijamin membuat selera makan semakin meningkat.
Penasaran bagaimana cara membuatnya? Berikut daftar bahan dan langkah memasak sambal tempe goang khas Sunda.
Untuk mendapatkan cita rasa yang lebih mantap, gunakan tempe yang masih segar dan goreng hingga bagian luarnya sedikit renyah.
Perpaduan cabai rawit merah dan hijau memberikan sensasi pedas sekaligus aroma khas pada sambal. Jika tidak terlalu menyukai makanan pedas, jumlah cabai bisa dikurangi sesuai selera.
Pastikan minyak yang digunakan cukup panas agar aroma bawang putih dan cabai semakin keluar ketika disiramkan ke sambal.
Sambal tempe goang paling nikmat disantap bersama nasi hangat. Meski menggunakan bahan sederhana dan biaya yang relatif terjangkau, hidangan khas Sunda ini bisa menjadi menu andalan keluarga di rumah.
Selamat mencoba!
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