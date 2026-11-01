Dijamin Disukai Keluarga! Resep Sosis Mie Gulung dengan Bahan Sederhana

JawaPos.com – Mencari inspirasi camilan sederhana yang lezat dan tidak membutuhkan banyak bahan? Sosis mie gulung bisa menjadi pilihan menarik untuk dicoba di rumah.
Perpaduan sosis dengan balutan mie yang digoreng hingga kecokelatan menghasilkan tekstur renyah di bagian luar dengan cita rasa gurih yang menggugah selera. Bentuknya yang unik juga membuat camilan ini menarik disajikan untuk keluarga.
Selain cocok menemani waktu santai, sosis mie gulung juga bisa menjadi bekal sekolah anak maupun ide jualan makanan ringan dengan modal yang relatif terjangkau.
Menariknya, proses pembuatannya cukup mudah dan bahan-bahannya pun tidak sulit ditemukan. Kamu hanya perlu menyiapkan sosis, telur, dan mie instan sebagai bahan utama.
Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut bahan-bahan serta langkah membuat sosis mie gulung yang gurih dan renyah.
Agar hasilnya semakin maksimal, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membuat camilan ini.
Nah, itulah resep sosis mie gulung yang praktis, ekonomis, dan cocok dijadikan camilan bersama keluarga. Dengan bahan sederhana dan langkah pembuatan yang mudah, kamu bisa menghadirkan hidangan gurih dan renyah tanpa perlu repot menyiapkan banyak bahan.
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Jawa Pos
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