Dijamin Disukai Keluarga! Resep Sosis Mie Gulung dengan Bahan Sederhana

Resep Sosis Mie Gulung yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Ika Mardatillah)

JawaPos.com – Mencari inspirasi camilan sederhana yang lezat dan tidak membutuhkan banyak bahan? Sosis mie gulung bisa menjadi pilihan menarik untuk dicoba di rumah.

Perpaduan sosis dengan balutan mie yang digoreng hingga kecokelatan menghasilkan tekstur renyah di bagian luar dengan cita rasa gurih yang menggugah selera. Bentuknya yang unik juga membuat camilan ini menarik disajikan untuk keluarga.

Selain cocok menemani waktu santai, sosis mie gulung juga bisa menjadi bekal sekolah anak maupun ide jualan makanan ringan dengan modal yang relatif terjangkau.

Menariknya, proses pembuatannya cukup mudah dan bahan-bahannya pun tidak sulit ditemukan. Kamu hanya perlu menyiapkan sosis, telur, dan mie instan sebagai bahan utama.

Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut bahan-bahan serta langkah membuat sosis mie gulung yang gurih dan renyah.

Bahan-bahan Sosis Mie Gulung 5 buah sosis

1 butir telur ayam

1 bungkus mie instan rasa soto Cara Membuat Sosis Mie Gulung Pertama, siapkan sosis kemudian potong setiap buah menjadi dua bagian. Belah bagian ujung sosis menyerupai bentuk bunga agar tampilannya lebih menarik. Sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, panaskan air hingga mendidih. Masukkan mie instan dan rebus sebentar sampai teksturnya setengah matang. Setelah itu, angkat dan tiriskan. Pecahkan telur ke dalam mangkuk, kemudian tambahkan seluruh bumbu mie instan rasa soto. Aduk sampai kedua bahan tercampur rata. Masukkan mie yang sudah direbus ke dalam campuran telur dan bumbu tersebut. Aduk perlahan hingga seluruh bagian mie terbalut bumbu secara merata. Diamkan beberapa saat agar bumbu meresap ke dalam mie sehingga cita rasanya semakin gurih. Ambil sedikit mie, kemudian lilitkan pada setiap potongan sosis hingga membentuk gulungan yang rapi. Lakukan sampai semua bahan habis. Siapkan wajan dan tuangkan minyak goreng secukupnya. Panaskan menggunakan api sedang agar mie dapat matang secara merata. Masukkan sosis mie gulung ke dalam minyak panas. Goreng sambil sesekali dibalik hingga bagian luarnya berwarna kuning keemasan dan terasa renyah. Setelah matang, angkat dan tiriskan untuk mengurangi minyak berlebih. Tata sosis mie gulung di atas piring saji. Hidangkan selagi hangat bersama saus sambal atau saus tomat sebagai pelengkap. Tips agar Sosis Mie Gulung Lebih Renyah Agar hasilnya semakin maksimal, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membuat camilan ini.