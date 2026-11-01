Dijamin Bikin Nagih! Resep Cireng Renyah dengan Dua Pilihan Sambal Cocolan

JawaPos.com – Cireng merupakan salah satu jajanan tradisional khas Bandung yang hingga kini masih menjadi favorit banyak orang. Terbuat dari tepung tapioka atau aci, camilan ini memiliki perpaduan tekstur renyah pada bagian luar dan kenyal ketika digigit.
Rasanya yang gurih semakin nikmat ketika disantap bersama saus cocolan bercita rasa pedas, manis, dan sedikit asam. Tidak heran jika cireng sering menjadi pilihan camilan untuk menemani waktu santai bersama keluarga maupun teman.
Selain mudah ditemukan di berbagai penjual jajanan, cireng juga cukup praktis dibuat sendiri di rumah. Bahkan, makanan ini bisa dijadikan peluang usaha kuliner karena bahan-bahannya mudah diperoleh dan proses pembuatannya relatif sederhana.
Namun, membuat cireng dengan tekstur yang sempurna terkadang menjadi tantangan tersendiri. Kesalahan dalam mengolah adonan bisa membuat hasilnya terlalu keras, lembek, atau kurang renyah.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, terdapat resep cireng krispi montok dengan teknik pengolahan khusus agar menghasilkan tekstur yang lebih garing dan kenyal. Menariknya, resep ini juga dilengkapi dua pilihan saus cocolan, yakni sambal cuka dan sambal rujak.
Berikut bahan-bahan dan langkah pembuatannya.
Sebelum mulai memasak, siapkan seluruh bahan agar proses pembuatan cireng berjalan lebih mudah.
1. Bahan adonan biang:
250 ml air.
5 sendok makan tepung tapioka.
2–3 siung bawang putih, haluskan.
1–2 batang daun bawang, iris tipis.
2 sendok teh kaldu bubuk atau penyedap rasa.
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