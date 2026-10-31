Resep Ube Cheese Gabin Ice Cream, Es Krim Lembut dengan Empat Bahan

Potret ube cheese gabin ice cream yang hanya perlu 4 bahan sederhana. (Sumber: instagram.com/@jennidish)
JawaPos.com - Ingin menikmati dessert dingin yang unik tanpa perlu repot menyiapkan banyak bahan? Ube cheese gabin ice cream bisa menjadi pilihan menarik untuk dicoba di rumah. Camilan ini memadukan es krim lembut dengan rasa ube, gurihnya keju, serta biskuit gabin yang renyah.
Resep ube cheese gabin ice cream dibagikan oleh akun Instagram @jennidish. Sesuai namanya, hidangan ini hanya menggunakan empat bahan utama, yaitu selai ube, whipped cream, cheese spread, dan gabin. Perpaduan rasa manis, gurih, dan tekstur yang berbeda membuatnya cocok dijadikan camilan saat cuaca panas.
Selain bahannya sederhana, dessert ini juga bisa menjadi alternatif bagi kamu yang ingin membuat es krim sendiri. Kamu hanya perlu menyiapkan bahan-bahannya, meracik adonan krim, lalu menyusunnya bersama biskuit gabin sebelum didinginkan.
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Bahan
Selai ube secukupnya
Whipped cream secukupnya
Cheese spread secukupnya
Biskuit gabin secukupnya
Cara Pembuatan
1. Siapkan wadah bersih untuk membuat adonan es krim. Kocok whipped cream sesuai petunjuk pada kemasan hingga mengembang dan teksturnya lembut.
2. Tambahkan selai ube ke dalam whipped cream. Aduk hingga tercampur rata dan adonan memiliki warna ungu yang menarik.
3. Masukkan cheese spread, lalu aduk kembali hingga seluruh bahan tercampur. Sesuaikan jumlah selai ube dan keju dengan selera agar rasa manis dan gurihnya seimbang.
4. Siapkan biskuit gabin sebagai lapisan luar. Ambil satu keping gabin, lalu oleskan adonan krim ube dan keju di atasnya secara merata.
5. Tutup dengan sekeping gabin lainnya hingga membentuk lapisan seperti sandwich. Ulangi langkah tersebut sampai adonan krim habis.
6. Susun gabin yang sudah diisi krim dalam wadah tertutup. Masukkan ke dalam freezer hingga adonan membeku dan teksturnya menyerupai es krim.
7. Setelah cukup beku, keluarkan ube cheese gabin ice cream dan sajikan dalam keadaan dingin. Dessert ini siap dinikmati sebagai camilan manis bersama keluarga.
Ube cheese gabin ice cream menawarkan sensasi berbeda dari es krim pada umumnya. Krimnya lembut dengan perpaduan rasa ube dan keju, sedangkan gabin memberikan tekstur biskuit yang khas. Perpaduan tersebut membuat camilan sederhana ini menarik untuk dicoba.
Karena hanya membutuhkan empat bahan, resep ini juga bisa menjadi ide dessert rumahan tanpa perlu menggunakan mesin pembuat es krim. Pastikan menyimpannya di dalam freezer hingga siap disantap agar tekstur krim tetap dingin dan padat. Selamat mencoba!
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Jawa Pos
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