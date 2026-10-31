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Penulis: Nola Amalia Rosyada
Minggu, 1 November 2026 | 04.22 WIB

Resep Pomelo Salad dengan Udang Garlic Butter, Segar dan Gurih

Potret pomelo salad yang dipadukan dengan udang garlic butter. (Sumber: instagram.com/@heytheresia)

JawaPos.com - Pomelo atau jeruk bali tidak hanya nikmat disantap langsung, tetapi juga bisa diolah menjadi salad yang menyegarkan. Daging buahnya yang berukuran besar dengan tekstur berbulir memberikan sensasi berbeda ketika dipadukan dengan saus bercita rasa asam, gurih, dan sedikit pedas. Ditambah udang yang dimasak dengan mentega dan bawang putih, salad ini bisa menjadi pilihan menu yang lebih istimewa.

Resep pomelo salad dibagikan oleh akun Instagram @heytheresia. Hidangan ini memadukan pomelo dengan bawang merah, cabai, serai, daun jeruk purut, daun mint, dan daun ketumbar. Sausnya dibuat dari gula, kecap ikan, serta air jeruk nipis sehingga menghadirkan perpaduan rasa yang segar.

Keunikan resep ini juga terletak pada tambahan udang garlic butter sebagai pelengkap. Udang dimasak dengan mentega dan bawang putih hingga matang, kemudian disajikan bersama salad pomelo. Taburan kelapa panggang dan kacang mete menambahkan tekstur renyah yang membuat setiap suapan terasa lebih beragam.

 
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Bahan
Bahan salad pomelo:
350 gram pomelo atau jeruk bali, ambil daging buahnya
2 sendok teh gula pasir
1 sendok makan kecap ikan
2 sendok makan air jeruk nipis
30 gram bawang merah, iris tipis
2 buah cabai atau sesuai selera
1 batang serai
2 lembar daun jeruk purut
3 sendok makan daun mint
3 sendok makan daun ketumbar
1 sendok makan kelapa parut kering panggang
2 sendok makan kacang mete panggang

Bahan udang garlic butter:
200 gram udang
1 siung bawang putih
Garam secukupnya
2 sendok makan mentega

Cara Pembuatan
1. Siapkan pomelo atau jeruk bali, kemudian kupas kulit tebalnya dan pisahkan daging buah dari selaput putih yang membungkus setiap bulir. Pisahkan daging buah menjadi bagian-bagian kecil tanpa menghancurkannya terlalu banyak. Letakkan dalam wadah dan sisihkan.
2. Iris tipis bawang merah dan cabai. Ambil bagian serai yang lebih lunak, lalu iris setipis mungkin agar aromanya mudah menyatu dengan bahan lain. Iris daun jeruk purut hingga halus, kemudian siapkan daun mint dan daun ketumbar yang sudah dicuci bersih.
3. Buat saus salad dengan mencampurkan gula pasir, kecap ikan, dan air jeruk nipis dalam mangkuk. Aduk hingga gula larut. Masukkan bawang merah, cabai, serai, dan daun jeruk purut, lalu aduk kembali agar rasa dan aroma bahan tercampur dengan saus.
4. Tambahkan daging pomelo ke dalam campuran saus. Masukkan daun mint dan daun ketumbar, kemudian aduk perlahan hingga seluruh bahan tercampur. Hindari mengaduk terlalu kuat agar bulir pomelo tidak hancur dan salad tetap memiliki tekstur yang menarik.
5. Selanjutnya, siapkan udang garlic butter. Bersihkan udang dan buang bagian kepala atau kulitnya jika belum dibersihkan. Cincang halus bawang putih, lalu sisihkan.
6. Panaskan mentega dalam wajan menggunakan api sedang. Masukkan bawang putih cincang dan tumis hingga harum. Tambahkan udang, kemudian bumbui dengan garam secukupnya. Masak sambil sesekali dibalik hingga udang berubah warna menjadi merah muda dan bagian dalamnya matang sempurna.
7. Siapkan piring saji, lalu tata salad pomelo di atasnya. Tambahkan udang garlic butter di bagian atas atau di sisi salad. Taburkan kelapa panggang dan kacang mete yang sudah disiapkan untuk memberikan tekstur renyah sekaligus menambah cita rasa gurih.
8. Pomelo salad dengan udang garlic butter siap disajikan. Untuk mendapatkan rasa yang lebih segar, sajikan segera setelah semua bahan dicampurkan agar daun mint tetap harum dan tekstur pomelo tidak terlalu berair.

Pomelo salad bisa menjadi alternatif bagi kamu yang mulai bosan menikmati jeruk bali secara langsung atau mengolahnya menjadi dessert. Perpaduan rasa asam dari jeruk nipis, gurih dari kecap ikan dan udang mentega, serta aroma segar daun mint dan serai membuat hidangan ini terasa berbeda dari salad buah pada umumnya.

Jika tidak memiliki kacang mete, kamu bisa menggunakan kacang tanah panggang sesuai selera. Tingkat kepedasan juga dapat disesuaikan dengan mengurangi atau menambah jumlah cabai.
 
Agar rasa salad tetap seimbang, pilih pomelo yang segar dan memiliki perpaduan rasa manis serta sedikit asam. Hidangan ini cocok disajikan sebagai menu pembuka atau santapan ringan dengan cita rasa segar dan gurih.

Editor: Hanny Suwindari
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