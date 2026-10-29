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Penulis: Nola Amalia Rosyada
Jumat, 30 Oktober 2026 | 05.09 WIB

Resep Es Serut Cheesecake Creamy dengan Biscoff, Dessert Segar untuk Cuaca Panas

Potret es serut cheesecake creamy dengan biskuit lotus Biscoff. (Sumber: instagram.com/@oki.indonesia) - Image

Potret es serut cheesecake creamy dengan biskuit lotus Biscoff. (Sumber: instagram.com/@oki.indonesia)

JawaPos.com - Cuaca panas paling cocok ditemani dessert dingin yang menyegarkan. Salah satu kreasi yang bisa dicoba di rumah adalah es serut cheesecake dengan saus creamy bercita rasa keju dan tambahan remahan biskuit Biscoff.

Perpaduan tekstur es yang lembut dengan saus kental manis dan gurih membuat hidangan ini cocok dijadikan camilan saat bersantai.

Resep es serut cheesecake ini dibagikan oleh akun Instagram @oki.indonesia dengan resep dari @tummyammy_.

Bahan sausnya cukup sederhana, yaitu krimer evaporasi, keju oles, krimer kental manis, dan tepung maizena sebagai pengental. 

Setelah saus dingin, kamu tinggal menyiramkannya di atas es serut dan menambahkan Biscoff sesuai selera.

Bahan
250 ml krimer evaporasi
80 gram keju oles
50 ml krimer kental manis
1 sdm tepung maizena
2 sdm air
Biskuit Biscoff yang dihancurkan secukupnya
Es batu secukupnya untuk diserut

Cara Pembuatan
1. Masukkan tepung maizena ke dalam wadah kecil, lalu tambahkan air. Aduk hingga larut dan tidak ada gumpalan.
2. Siapkan panci, kemudian tuangkan krimer evaporasi, keju oles, dan krimer kental manis.
3. Panaskan campuran tersebut menggunakan api kecil sambil terus diaduk hingga keju larut dan semua bahan tercampur rata.
4. Tuangkan larutan maizena sedikit demi sedikit sambil diaduk agar saus tidak menggumpal.
5. Masak hingga saus mengental dan mulai meletup perlahan. Setelah mencapai kekentalan yang diinginkan, matikan api.
6. Biarkan saus hingga suhunya turun, lalu simpan di dalam kulkas sampai dingin.
7. Saat akan disajikan, serut es batu dan masukkan ke dalam mangkuk atau gelas saji.
8. Siram es serut dengan saus cheesecake yang sudah dingin, kemudian taburkan Biscoff yang telah dihancurkan di atasnya.
9. Sajikan segera selagi dingin agar es serut tetap menyegarkan dan teksturnya tidak cepat mencair.

Es serut cheesecake bisa menjadi pilihan dessert rumahan ketika ingin menikmati sesuatu yang manis dan dingin tanpa proses pembuatan yang rumit. Saus cheesecake memberikan perpaduan rasa gurih dari keju dan manis dari krimer kental manis, sedangkan remahan Biscoff menambah tekstur renyah serta aroma karamel yang khas.

Agar semakin nikmat, pastikan saus sudah benar-benar dingin sebelum dituangkan ke atas es serut. Kamu juga bisa menyesuaikan jumlah Biscoff sesuai selera. Sajikan dalam porsi secukupnya dan nikmati segera sebagai teman bersantai saat cuaca sedang terik.

Editor: Hanny Suwindari
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