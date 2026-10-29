Resep Es Serut Cheesecake Creamy dengan Biscoff, Dessert Segar untuk Cuaca Panas

Bahan

250 ml krimer evaporasi

80 gram keju oles

50 ml krimer kental manis

1 sdm tepung maizena

2 sdm air

Biskuit Biscoff yang dihancurkan secukupnya

Es batu secukupnya untuk diserut



Cara Pembuatan

1. Masukkan tepung maizena ke dalam wadah kecil, lalu tambahkan air. Aduk hingga larut dan tidak ada gumpalan.

2. Siapkan panci, kemudian tuangkan krimer evaporasi, keju oles, dan krimer kental manis.

3. Panaskan campuran tersebut menggunakan api kecil sambil terus diaduk hingga keju larut dan semua bahan tercampur rata.

4. Tuangkan larutan maizena sedikit demi sedikit sambil diaduk agar saus tidak menggumpal.

5. Masak hingga saus mengental dan mulai meletup perlahan. Setelah mencapai kekentalan yang diinginkan, matikan api.

6. Biarkan saus hingga suhunya turun, lalu simpan di dalam kulkas sampai dingin.

7. Saat akan disajikan, serut es batu dan masukkan ke dalam mangkuk atau gelas saji.

8. Siram es serut dengan saus cheesecake yang sudah dingin, kemudian taburkan Biscoff yang telah dihancurkan di atasnya.

9. Sajikan segera selagi dingin agar es serut tetap menyegarkan dan teksturnya tidak cepat mencair.



Es serut cheesecake bisa menjadi pilihan dessert rumahan ketika ingin menikmati sesuatu yang manis dan dingin tanpa proses pembuatan yang rumit. Saus cheesecake memberikan perpaduan rasa gurih dari keju dan manis dari krimer kental manis, sedangkan remahan Biscoff menambah tekstur renyah serta aroma karamel yang khas.



Agar semakin nikmat, pastikan saus sudah benar-benar dingin sebelum dituangkan ke atas es serut. Kamu juga bisa menyesuaikan jumlah Biscoff sesuai selera. Sajikan dalam porsi secukupnya dan nikmati segera sebagai teman bersantai saat cuaca sedang terik.