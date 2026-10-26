Sensasi Makan Bakso di Pinggir Rel Kereta, Salah Satu Pengalaman Kuliner Unik di Malang

JawaPos.com-Malang menjadi salah satu kota di Jawa Timur yang menarik untuk dikunjungi.

Kota ini terkenal dengan keindahan alam dan agrowisatanya. Namun, daya tarik Malang tidak hanya habis di sana.

Malang dikenal mulai dari keramahan warganya, suasana kota yang sejuk dan menenangkan, biaya hidup yang relatif terjangkau, sampai kuliner yang lezat dan menggugah selera.

Dua diantaranya adalah bakso Malang dan mendol yang telah menjadi ciri khas dari kota ini.

Semangkuk bakso hangat dan kuah gurih semakin nikmat saat disantap langsung di Malang.

Bakso Malang memiliki ciri khas berupa aneka pelengkap seperti bakwan dan berbagai gorengan.

Sementara itu, mendol merupakan tempe berbumbu rempah yang dijadikan lauk pauk di Kota Malang. Cita rasanya sangat khas, menghadirkan sensasi pedas, gurih, sekaligus mengingatkan masakan rumahan di kota Malang.

Saat anda berkunjung ke Malang, jangan lewatkan untuk mencicipi beberapa kuliner berikut. Melansir informasi dari kanal YouTube @Melkibajaj pada (26/10) berikut ini rekomendasi kuliner legendaris khas Malang yang wajib untuk anda coba.

Rawon Rampal

Rawon Rampal adalah salah satu kuliner legendaris yang wajib anda coba saat berkunjung ke Malang. Rawon Rampal terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 71A, Malang. Keunikan tempat ini terletak pada proses memasak yang masih mengunakan arang.