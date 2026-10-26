Sensasi Makan Bakso di Pinggir Rel Kereta, Salah Satu Pengalaman Kuliner Unik di Malang

Ilustrasi bakso malang/YouTube @Melkibajaj
JawaPos.com-Malang menjadi salah satu kota di Jawa Timur yang menarik untuk dikunjungi.
Kota ini terkenal dengan keindahan alam dan agrowisatanya. Namun, daya tarik Malang tidak hanya habis di sana.
Malang dikenal mulai dari keramahan warganya, suasana kota yang sejuk dan menenangkan, biaya hidup yang relatif terjangkau, sampai kuliner yang lezat dan menggugah selera.
Semangkuk bakso hangat dan kuah gurih semakin nikmat saat disantap langsung di Malang.
Bakso Malang memiliki ciri khas berupa aneka pelengkap seperti bakwan dan berbagai gorengan.
Sementara itu, mendol merupakan tempe berbumbu rempah yang dijadikan lauk pauk di Kota Malang. Cita rasanya sangat khas, menghadirkan sensasi pedas, gurih, sekaligus mengingatkan masakan rumahan di kota Malang.
Saat anda berkunjung ke Malang, jangan lewatkan untuk mencicipi beberapa kuliner berikut. Melansir informasi dari kanal YouTube @Melkibajaj pada (26/10) berikut ini rekomendasi kuliner legendaris khas Malang yang wajib untuk anda coba.
Rawon Rampal
Rawon Rampal adalah salah satu kuliner legendaris yang wajib anda coba saat berkunjung ke Malang. Rawon Rampal terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 71A, Malang. Keunikan tempat ini terletak pada proses memasak yang masih mengunakan arang.
Rawon di sini memiliki ciri khas kuah khas berwarna hitam dengan potongan daging yang sangat lembut. Seporsi rawon di sini dibanderol dengan harga Rp 50.000. Menyantap rawon lebih lengkap dengan tambahan mendol, telur asin, paru goreng, sambal bawang, serta kerupuk udang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907
KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang
Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga
Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Juku Eja Paksa Berbagi Poin!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022