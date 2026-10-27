Deretan Kuliner Khas Banyuwangi yang Menggugah Selera, Salah Satunya Nasi Tempong

JawaPos.com-Banyuwangi bukan hanya sekedar kota biasa. Wilayah di ujung Timur Pulau Jawa ini terkenal akan budaya dan pesona alam yang memikat.

Belakangan, Banyuwangi berkembang pesat melalui keberadaan wisata dan berbagai kegiatan ekonomi kreatif yang semakin beragam.

Salah satu yang wajib untuk anda coba jelajahi di Banyuwangi adalah kulinernya. Kuliner khas Banyuwangi memiliki identitas dan cita rasa tersendiri.

Salah satunya adalah nasi tempong yang sudah sangat populer.

Nasi tempong dan sambal tempong bukan hanya soal rasa kenyang dan pedas, keduanya telah menjadi bagian yang membuat identitas Banyuwangi selalu dikenang.

Seporsi nasi tempong biasanya terdiri dari aneka sayur rebus, seperti labu siam, bayam, kangkung, dan terong rebus.

Nasi tempong juga sudah dilengkapi bersama tahu, tempe, dan ikan asin yang kemudian disajikan bersama sambal tempong khas yang terkenal dengan rasa pedasnya.

Tidak hanya nasi tempong yang istimewa, Banyuwangi juga memiliki ragam kuliner menarik yang sayang untuk dilewatkan.

Melansir dari kanal YouTube @Melkibajaj pada (27/10) berikut daftar kuliner khas Banyuwangi yang wajib masuk ke dalam daftar makanan anda saat berkunjung ke Kota ini.

Pecel Rawon