Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Penulis: Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 28 Oktober 2026 | 06.09 WIB

Deretan Kuliner Khas Banyuwangi yang Menggugah Selera, Salah Satunya Nasi Tempong

Ilustrasi sego tempong/YouTube @Melkibajaj - Image

Ilustrasi sego tempong/YouTube @Melkibajaj

JawaPos.com-Banyuwangi bukan hanya sekedar kota biasa. Wilayah di ujung Timur Pulau Jawa ini terkenal akan budaya dan pesona alam yang memikat. 

Belakangan, Banyuwangi berkembang pesat  melalui keberadaan wisata dan berbagai kegiatan ekonomi kreatif yang semakin beragam. 

Salah satu yang wajib untuk anda coba jelajahi di Banyuwangi adalah kulinernya. Kuliner khas Banyuwangi memiliki identitas dan cita rasa tersendiri.

Salah satunya adalah nasi tempong yang sudah sangat populer. 

Nasi tempong dan sambal tempong bukan hanya soal rasa kenyang dan pedas, keduanya telah menjadi bagian yang membuat identitas Banyuwangi selalu dikenang.

Seporsi nasi tempong biasanya terdiri dari aneka sayur rebus, seperti labu siam, bayam, kangkung, dan terong rebus. 

Nasi tempong juga sudah dilengkapi bersama tahu, tempe, dan ikan asin yang kemudian disajikan bersama sambal tempong khas yang terkenal dengan rasa pedasnya. 

Tidak hanya nasi tempong yang istimewa, Banyuwangi juga memiliki ragam kuliner menarik yang sayang untuk dilewatkan.

Melansir dari kanal YouTube @Melkibajaj pada (27/10) berikut daftar kuliner khas Banyuwangi yang wajib masuk ke dalam daftar makanan anda saat berkunjung ke Kota ini. 

Kuliner Banyuwangi yang terbilang unik adalah pecel rawon. Meski memadukan dua kuliner yang berbeda, makanan ini justru menjadi menu sarapan favorit di Banyuwangi. Jika ingin mencicipinya, anda bisa mampir di Rumah Makan Pecel Ayu di Jl.Adi Sucipto No. 76, Sobo,Banyuwangi. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Wilwatikta Awards 2026 Menjadi Pembuktian Kepala Daerah dalam Membangun Wilayahnya - Image
Berita Daerah

Wilwatikta Awards 2026 Menjadi Pembuktian Kepala Daerah dalam Membangun Wilayahnya

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01.25 WIB

2 Pelaku Perampok Toko Emas di Jember Ditangkap di Banyuwangi Saat Hendak Kabur ke Bali  - Image
Berita Daerah

2 Pelaku Perampok Toko Emas di Jember Ditangkap di Banyuwangi Saat Hendak Kabur ke Bali 

Jumat, 23 Oktober 2026 | 22.37 WIB

Pertamina Kerahkan Armada Perbantuan dari Banyuwangi ke Bali - Image
Berita Daerah

Pertamina Kerahkan Armada Perbantuan dari Banyuwangi ke Bali

Kamis, 15 Oktober 2026 | 16.50 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

4

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

5

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

6

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

7

Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul

8

Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?

9

Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri

10

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore