3 Tempat Makan Dimsum di Bogor yang Enak dan Banyak Disukai Orang, Apa Saja Ya?

JawaPos.com – Bogor terkenal dengan kota yang memiliki banyak pilihan tempat makan yang enak, salah satunya yaitu dimsum.

Hidangan khas Tiongkok ini banyak digemari masyarakat karena memiliki cita rasa gurih dengan beragam pilihan isian, mulai dari udang, ayam hingga daging sapi.

Dimsum biasanya disajikan dalam bentuk kukusan maupun gorengan dengan tekstur yang beragam. Hidangan dimsum ini sangat cocok dinikmati sebagai camilan maupun menu sarapan bersama dengan keluarga dan teman.

Di kota Hujan ini, terdapat berbagai tempat makan dimsum yang enak. Berikut ini merupakan rekomendasi tiga tempat makan dimsum di Bogor yang wajib kamu kunjungi.

1. Dimsum Toko Sebelah

Dimsum Toko Sebelah merupakan tempat makan dimsum halal yang terkenal di Bogor karena menawarkan aneka macam menu dimsum yang enak.

Dilansir dari akun Instagram @dimsumtokosebelah, tempat ini memiliki banyak menu makanan, seperti hakau udang, bakpao telur asin, mantau, xiao long bao, siomay mentai, siomay ayam, bakpao keju panggang, bubur ayam, sup ayam jamur, dan menu makanan lainnya.

Untuk harga makanan di Dimsum Toko Sebelah dikenakan harga mulai dari Rp 21 ribu dan tempat makan dimsum ini memiliki banyak cabang, salah satunya berlokasi di Jl. Bina Marga, No. 1d, Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat.

2. Dimsum Mentai Narawi