3 Tempat Makan Dimsum di Bogor yang Enak dan Banyak Disukai Orang, Apa Saja Ya?

3 Tempat Makan Dimsum di Bogor./ Instagram @dimsumtokosebelah
JawaPos.com – Bogor terkenal dengan kota yang memiliki banyak pilihan tempat makan yang enak, salah satunya yaitu dimsum.
Hidangan khas Tiongkok ini banyak digemari masyarakat karena memiliki cita rasa gurih dengan beragam pilihan isian, mulai dari udang, ayam hingga daging sapi.
Dimsum biasanya disajikan dalam bentuk kukusan maupun gorengan dengan tekstur yang beragam. Hidangan dimsum ini sangat cocok dinikmati sebagai camilan maupun menu sarapan bersama dengan keluarga dan teman.
Di kota Hujan ini, terdapat berbagai tempat makan dimsum yang enak. Berikut ini merupakan rekomendasi tiga tempat makan dimsum di Bogor yang wajib kamu kunjungi.
1. Dimsum Toko Sebelah
Dimsum Toko Sebelah merupakan tempat makan dimsum halal yang terkenal di Bogor karena menawarkan aneka macam menu dimsum yang enak.
Dilansir dari akun Instagram @dimsumtokosebelah, tempat ini memiliki banyak menu makanan, seperti hakau udang, bakpao telur asin, mantau, xiao long bao, siomay mentai, siomay ayam, bakpao keju panggang, bubur ayam, sup ayam jamur, dan menu makanan lainnya.
Untuk harga makanan di Dimsum Toko Sebelah dikenakan harga mulai dari Rp 21 ribu dan tempat makan dimsum ini memiliki banyak cabang, salah satunya berlokasi di Jl. Bina Marga, No. 1d, Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat.
2. Dimsum Mentai Narawi
Dimsum Mentai Narawi ini merupakan tempat makan dimsum yang terkenal dengan menu dimsum yang kekinian, terutama dimsum mentai yang memiliki topping saus melimpah.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial
Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari
Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022