Resep Ayam Rica-Rica Kemangi, Pedasnya Lebih Ramah dengan Bumbu Sederhana

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Potret ayam rica-rica kemangi dengan bumbu rempah sederhana yang pedas gurih. (Sumber: instagram.com/@madeby.janice)

Jumat, 30 Oktober 2026 | 03.10 WIB

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