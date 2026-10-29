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Penulis: Nola Amalia Rosyada
Jumat, 30 Oktober 2026 | 03.10 WIB

Resep Ayam Rica-Rica Kemangi, Pedasnya Lebih Ramah dengan Bumbu Sederhana

Potret ayam rica-rica kemangi dengan bumbu rempah sederhana yang pedas gurih. (Sumber: instagram.com/@madeby.janice) - Image

Potret ayam rica-rica kemangi dengan bumbu rempah sederhana yang pedas gurih. (Sumber: instagram.com/@madeby.janice)

Editor: Setyo Adi Nugroho
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