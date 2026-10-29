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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 29 Oktober 2026 | 17.11 WIB

Resep Terong Lapis Ayam yang Gurih dan Lezat, Praktis Banget!

Terong Lapis Ayam. (youtube devina hermawan) - Image

Terong Lapis Ayam. (youtube devina hermawan)

JawaPos.com – Terong merupakan salah satu bahan makanan yang mudah diolah menjadi berbagai hidangan yang lezat.

Selain dimasak dengan sambal balado, sayuran terong ini juga bisa dikreasikan menjadi terong lapis ayam yang gurih dan menggugah selera.

Hidangan terong lapis ayam ini sangat mudah dibuat di rumah, karena bahan-bahan yang digunakan pun cukup mudah ditemukan di rumah.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan pada Kamis (29/10), berikut ini merupakan resep untuk membuat terong lapis ayam yang lezat dan praktis dibuat di rumah.

Bahan-bahan untuk membuat terong lapis ayam:

·       500-600 gram terong ungu

·       300 gram paha ayam giling

·       1 sdt garam

·       1 sdt kaldu ayam bubuk

·       1/8 sdt merica

Editor: Hanny Suwindari
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