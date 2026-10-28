Bikin Sendiri di Rumah! Resep Risol Bihun Kampung Lengkap dengan Sambal Kacang

JawaPos.com – Risol bihun kampung menjadi salah satu camilan tradisional yang masih banyak digemari hingga sekarang. Perpaduan kulit yang lembut, isian bihun berbumbu, dan cita rasa gurih membuat jajanan sederhana ini cocok dinikmati kapan saja.

Berbeda dari risol dengan isian ragout atau mayones, risol bihun kampung mengandalkan tumisan bihun, wortel, dan aneka bumbu sebagai isi utamanya. Setelah dibungkus dengan kulit tipis, risol digoreng hingga berwarna keemasan dan siap disantap.

Camilan ini cocok dihidangkan sebagai teman minum teh atau kopi pada sore hari, bekal sekolah, maupun sajian untuk keluarga. Bahan-bahannya pun relatif mudah ditemukan di pasar atau toko terdekat.

Agar rasanya semakin nikmat, risol bihun kampung juga bisa disajikan bersama sambal kacang bercita rasa pedas, manis, dan segar dari jeruk limau.

Bagi kamu yang ingin mencoba membuatnya sendiri, berikut resep risol bihun kampung yang praktis dan menggugah selera, dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan.

Bahan-bahan Risol Bihun Kampung Bahan kulit:

200 gram tepung terigu protein sedang

3 sendok makan tepung maizena

600 ml air

2 butir telur

2 sendok teh kaldu ayam bubuk

2 sendok makan minyak

2 batang daun bawang bagian hijau, cincang Bahan isian:

190 gram bihun jagung kering yang sudah direndam

3 siung bawang putih

3 siung bawang merah

250 gram wortel

2 batang seledri

3 sendok makan minyak untuk menumis

¼ sendok teh merica

½ sendok makan garam

½ sendok makan kaldu jamur atau penyedap

1 sendok makan gula pasir Bahan sambal kacang:

2 siung bawang putih

8 buah cabai keriting merah

3 buah cabai rawit merah

3 sendok makan selai kacang

1 sendok makan gula merah

3 buah jeruk limau

½ sendok makan kecap manis

150 ml air

Garam secukupnya sesuai selera Bahan pelengkap: