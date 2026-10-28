Bikin Sendiri di Rumah! Resep Risol Bihun Kampung Lengkap dengan Sambal Kacang

Resep Risol Bihun Kampung yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com – Risol bihun kampung menjadi salah satu camilan tradisional yang masih banyak digemari hingga sekarang. Perpaduan kulit yang lembut, isian bihun berbumbu, dan cita rasa gurih membuat jajanan sederhana ini cocok dinikmati kapan saja.
Berbeda dari risol dengan isian ragout atau mayones, risol bihun kampung mengandalkan tumisan bihun, wortel, dan aneka bumbu sebagai isi utamanya. Setelah dibungkus dengan kulit tipis, risol digoreng hingga berwarna keemasan dan siap disantap.
Camilan ini cocok dihidangkan sebagai teman minum teh atau kopi pada sore hari, bekal sekolah, maupun sajian untuk keluarga. Bahan-bahannya pun relatif mudah ditemukan di pasar atau toko terdekat.
Agar rasanya semakin nikmat, risol bihun kampung juga bisa disajikan bersama sambal kacang bercita rasa pedas, manis, dan segar dari jeruk limau.
Bagi kamu yang ingin mencoba membuatnya sendiri, berikut resep risol bihun kampung yang praktis dan menggugah selera, dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan.
Bahan kulit:
Bahan isian:
Bahan sambal kacang:
Bahan pelengkap:
1. Siapkan bahan isian
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