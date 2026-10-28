Bikin Makan Makin Lahap, Ini Resep Sambal Matah Khas Bali yang Wajib Dicoba

Resep Sambal Matah Khas Bali yang Pedasnya Bikin Ketagihan. (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com – Sambal matah merupakan salah satu hidangan khas Bali yang memiliki banyak penggemar berkat perpaduan rasa pedas, gurih, dan segar. Aroma bawang merah, serai, serta daun jeruk menjadikan sambal ini memiliki cita rasa yang berbeda dari sambal lainnya.
Keunikan sambal matah terletak pada penggunaan bahan-bahan segar yang diiris tipis. Berbeda dengan sambal yang diulek dan dimasak hingga matang, sambal matah umumnya dibuat tanpa proses penggorengan bahan secara menyeluruh. Siraman minyak panas dapat digunakan untuk membantu mengeluarkan aroma rempahnya.
Kombinasi cabai rawit, bawang merah, serai, daun jeruk, dan perasan jeruk limau menghasilkan rasa yang pedas sekaligus menyegarkan. Sambal ini cocok disajikan bersama ayam goreng, ikan bakar, ayam suwir, maupun nasi putih hangat.
Selain memiliki cita rasa yang khas, sambal matah juga relatif mudah dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahannya mudah ditemukan di pasar tradisional maupun supermarket, sedangkan proses pembuatannya tidak membutuhkan peralatan khusus.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep sambal matah khas Bali dengan perpaduan rasa pedas dan gurih yang bisa dicoba sebagai pelengkap hidangan sehari-hari.
Berikut bahan yang perlu disiapkan untuk membuat sambal matah khas Bali:
1. Iris seluruh bahan
Siapkan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, serai, dan daun jeruk. Iris seluruh bahan hingga tipis agar mudah tercampur dan aromanya lebih terasa. Siapkan pula terasi sesuai takaran.
2. Panaskan minyak kelapa
Tuangkan minyak kelapa ke dalam wajan, kemudian panaskan dengan api sedang. Pastikan minyak cukup panas untuk membantu mengeluarkan aroma bahan-bahan sambal.
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