Resep Strawberry Sandwich Jepang, Dessert Creamy Cuma Pakai 3 Bahan

Cara Pembuatan

1. Cuci stroberi hingga bersih di bawah air mengalir, kemudian tiriskan dan keringkan menggunakan tisu dapur. Buang bagian daunnya agar stroberi siap digunakan sebagai isian.

2. Siapkan whipping cream dingin dalam wadah. Kocok menggunakan mixer hingga mengembang dan teksturnya cukup kokoh untuk dijadikan isian roti. Jika menggunakan whipping cream cair, pastikan mengikuti petunjuk pengocokan pada kemasan.

3. Ambil selembar roti tawar, lalu oleskan whipping cream secara merata di permukaannya. Susun stroberi di atas krim sesuai posisi yang diinginkan agar potongan buah terlihat cantik saat sandwich dibelah.

4. Tutupi stroberi dengan whipping cream hingga celah di antara buah terisi. Tambahkan krim secukupnya agar stroberi menempel dan isian tidak mudah bergeser.

5. Tutup dengan selembar roti tawar lainnya, lalu tekan perlahan agar sandwich menyatu tanpa membuat krim keluar dari sisi roti.

6. Bungkus sandwich menggunakan plastic wrap agar bentuknya tetap rapi. Simpan di dalam kulkas selama beberapa saat supaya krim lebih kokoh dan sandwich lebih mudah dipotong.

7. Keluarkan sandwich dari kulkas, lalu potong menjadi dua bagian menggunakan pisau tajam. Strawberry sandwich Jepang siap disajikan sebagai dessert atau bekal.