Resep Strawberry Sandwich Jepang, Dessert Creamy Cuma Pakai 3 Bahan

Potret strawberry sandwich Jepang dengan 3 bahan sederhana yang bisa dijadikan bekal. (Sumber: instagram.com/@lafresa_id)
Bentuknya yang menarik dengan potongan stroberi di bagian tengah juga membuat sandwich ini terlihat cantik saat dibelah.
Bahan
Stroberi Jepang secukupnya
Whipping cream secukupnya
Roti tawar secukupnya
Cara Pembuatan
1. Cuci stroberi hingga bersih di bawah air mengalir, kemudian tiriskan dan keringkan menggunakan tisu dapur. Buang bagian daunnya agar stroberi siap digunakan sebagai isian.
2. Siapkan whipping cream dingin dalam wadah. Kocok menggunakan mixer hingga mengembang dan teksturnya cukup kokoh untuk dijadikan isian roti. Jika menggunakan whipping cream cair, pastikan mengikuti petunjuk pengocokan pada kemasan.
3. Ambil selembar roti tawar, lalu oleskan whipping cream secara merata di permukaannya. Susun stroberi di atas krim sesuai posisi yang diinginkan agar potongan buah terlihat cantik saat sandwich dibelah.
4. Tutupi stroberi dengan whipping cream hingga celah di antara buah terisi. Tambahkan krim secukupnya agar stroberi menempel dan isian tidak mudah bergeser.
5. Tutup dengan selembar roti tawar lainnya, lalu tekan perlahan agar sandwich menyatu tanpa membuat krim keluar dari sisi roti.
6. Bungkus sandwich menggunakan plastic wrap agar bentuknya tetap rapi. Simpan di dalam kulkas selama beberapa saat supaya krim lebih kokoh dan sandwich lebih mudah dipotong.
7. Keluarkan sandwich dari kulkas, lalu potong menjadi dua bagian menggunakan pisau tajam. Strawberry sandwich Jepang siap disajikan sebagai dessert atau bekal.
Strawberry sandwich Jepang ini cocok untuk pencinta dessert dengan rasa manis yang tidak berlebihan. Stroberi segar memberikan sensasi juicy, sedangkan whipping cream menghadirkan tekstur lembut yang berpadu dengan roti tawar.
Agar hasilnya lebih cantik, atur posisi stroberi sebelum menutup sandwich supaya pola buah terlihat jelas saat dipotong. Simpan sandwich di dalam wadah tertutup di lemari pendingin hingga waktunya disajikan. Jika dibawa sebagai bekal, gunakan tas bekal berinsulasi dan ice pack agar krim tetap dingin dan aman dikonsumsi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907
KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang
Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga
Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Juku Eja Paksa Berbagi Poin!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022