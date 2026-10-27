Makan Enak Tak Harus Mahal, Ini Dia 3 Tempat Makan Murah di Bandung

3 Tempat Makan Murah Meriah di Bandung./Instagram @miesapimerona
JawaPos.com – Bandung tak hanya memiliki tempat wisata alam yang indah dengan suasana sejuk, tetapi kota Kembang ini juga memiliki banyak pilihan tempat kuliner yang enak dengan harga terjangkau.
Beragam kuliner dapat ditemukan di Bandung, mulai dari makanan khas Sunda hingga aneka jajanan yang cocok dinikmati bersama dengan keluarga maupun teman.
Menariknya, para pengunjung tidak harus mengeluarkan banyak uang untuk menikmati makanan lezat di kota Kembang ini.
Ada beberapa tempat makan di Bandung yang menawarkan menu makanan dengan harga ramah di kantong tanpa mengesampingkan cita rasa. Berikut ini rekomendasi tiga tempat makan murah di Bandung yang bisa menjadi pilihan bagi para wisatawan.
1. Mie Sapi Merona
Mie Sapi Merona ini merupakan tempat makan spesialis mie sapi dengan menggunakan bahan premium.
Dilansir dari akun Instagram @miesapimerona, tempat makan ini menawarkan banyak menu makanan, seperti mie merona sapi cincang, mie merona sapi cincang kuah, mie merona ayam, mie merona ayam dan telur, dan menu makanan lainnya.
Terdapat juga menu minuman di Mie Sapi Merona, seperti es teh manis, es teh jeruk, soda bahagia, dan menu minuman lainnya.
Untuk harga makanan di Mie Sapi Merona dikenakan harga mulai dari Rp 15 ribu dan untuk minuman dikenakan harga mulai dari Rp 3 ribu.
Tempat makan ini memiliki dua cabang, salah satunya berlokasi di Jl. Purwarkata, No. 131, Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat.
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